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На чём играл Мбаппе и кто отказал ему в селфи? Тест по биографии Килиана

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ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:05
0 из 10)
112910415
112910415
вчера в 17:43
воздержимся без колебаний )
shur
shur ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 17:14
....неймётся, давай про Баласт аргентинский, из Парижику!!!
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 17:10
АХАХАХАХА

Кто он вообще такой, что бы знать его биографию???
Elliada
Elliada
вчера в 16:50
Просто смех. Какой тест? Кому это интересно? Это спортивный форум или воман.ру? То пачка новостей про Джроджину, теперь тест про Мбаппе. Я понимаю новостей нет. Можно просто ничего не постить, чем всякое.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 16:34
Давайте тест по биографии Роналды. Хотя о чём это я, ведь пропаганда лгбт в России запрещена ))
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:25
Серьезно?! В новостях Соккера серьезно появился тест по биографии Мбаппе???
Это футбольный сайт или убогое подобие футбольного сайта? Новости про Ванду Нару и тест по биографии Мбаппе говорят в пользу второго варианта.
Редакторы, одумайтесь, пока не поздно!!! Лучше постить меньше новостей, чем подтягивать всякий хлам...
njwkc25mvsgp
njwkc25mvsgp
вчера в 15:20
Думаю, в селфи ему отказал Эмик Мартинес, о чём и сообщил черепашке изящным жестом золотой перчатки
3prekwzvm82x
3prekwzvm82x
вчера в 15:10
Не знаю на чём играл, но сейчас на арабских нервах наяривает как Шариков на балалайке
Гость
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