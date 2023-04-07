На чём играл Мбаппе и кто отказал ему в селфи? Тест по биографии Килиана

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Кто он вообще такой, что бы знать его биографию???
Кто он вообще такой, что бы знать его биографию???
Это футбольный сайт или убогое подобие футбольного сайта? Новости про Ванду Нару и тест по биографии Мбаппе говорят в пользу второго варианта.
Редакторы, одумайтесь, пока не поздно!!! Лучше постить меньше новостей, чем подтягивать всякий хлам...
Это футбольный сайт или убогое подобие футбольного сайта? Новости про Ванду Нару и тест по биографии Мбаппе говорят в пользу второго варианта.
Редакторы, одумайтесь, пока не поздно!!! Лучше постить меньше новостей, чем подтягивать всякий хлам...
https://youtu.be/HoQikmGOPY8