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«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Сочи» Коваленко

вчера, 12:55

Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«Сине-бело-голубые» и футбольный клуб «Сочи» достигли договоренности о переходе центрального полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.

«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Сочи» Коваленко

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Все комментарии
Alean
Alean
вчера в 18:22
    makkie
    makkie
    вчера в 15:58
    Главное, что из Сочи в Зенит - очень хорошо)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:49
    Посмотрим, как проявит себя в нашей команде.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:48
    Страшной силы игрок...коль Клаудиньо в испуге от намечающейся конкуренции на родину лыжи навострил....а Вендел вообще возвращаться не хочет понимая что Коваленко его к лавке приклеет...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Автор этого лозунга в первую очередь Миллер, я так подозреваю. Я помню, когда в конце 90-х начал болеть за "Зенит", его и подавно не было. А вбрасываться он массово начал после покупки "Зенита" "Газпромом", официальные лица "Зенита" и Миллер сам, насколько я помню, твердили этот лозунг и что ему надо соответствовать.

    Боюсь ошибиться, но это просто управление толпой со стороны Миллера.
    memphis
    memphis
    вчера в 14:35
    Хороший был игрок
    альсато
    альсато ответ Serious94 (раскрыть)
    вчера в 13:42
    Вот как раз Сане и конкуренция))))
    Serious94
    Serious94
    вчера в 13:33
    И зачем он нужен? Кому он может конкуренцию составить? Может пора дерево Ерохина отпустить на все четыре стороны?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:19
    Надеюсь, что не сядет на лавку, а будет мграть, хотя бы с замен...
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 13:15
    Маскируют скупку копакобанистов лавочниками.А этот вообще из отпочковавшегося клуба-продукта теории "Один кишлак-один ишак".
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:04
    Наверно очень хороший полузащитнк!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:04
    В полку лавочников Зенита прибыло!
    Банкет будет!?)
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:57
    То ,что его подпишут мало кто сомневался.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:56
    Купили за 50 тысяч!
    Гость
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