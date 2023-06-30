«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Сочи» Коваленко

Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере полузащитника «Сочи» .

«Сине-бело-голубые» и футбольный клуб «Сочи» достигли договоренности о переходе центрального полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.