«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Сочи» Коваленко

Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.
«Сине-бело-голубые» и футбольный клуб «Сочи» достигли договоренности о переходе центрального полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.
Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.
«Сине-бело-голубые» и футбольный клуб «Сочи» достигли договоренности о переходе центрального полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.
Боюсь ошибиться, но это просто управление толпой со стороны Миллера.
Боюсь ошибиться, но это просто управление толпой со стороны Миллера.