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Во взрослую женскую сборную ЮАР вызвали 13-летнюю футболистку

вчера, 08:59

Женская сборная ЮАР была вынуждена вызвать 13-летнюю футболистку на товарищеский матч с Ботсваной.

Это случилось после того, как игроки основного состава национальной команды бойкотировали игру из-за конфликта с футбольной ассоциацией страны. Отмечается, что они были недовольны тем, что контрольная встреча должна была пройти на поле из глины и травы. Спортсменки отказались выходить на поле, опасаясь получения травм. Из-за этого главному тренеру пришлось формировать команду из местных игроков, также включив в состав 13-летнюю девушку. В итоге Ботсвана победила со счётом 5:0.

Южноафриканки примут участие в женском чемпионате мира 2023 года, который пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:52
Акселерацию, в том числе и женскую , ещё ни кто не отменял...)
Cympak-05
Cympak-05 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:39
ЮАР относительно развитая страна. Да и не так много футболистов этой страны в топ лигах что бы подделывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:23
Да у них там 50% переписанных. Наверняка ей лет под 20 ...
lotsman
lotsman
вчера в 09:06
Сформировали бы команду из дошкольников, веселее было бы.)
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