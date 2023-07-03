Во взрослую женскую сборную ЮАР вызвали 13-летнюю футболистку

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вчера, 08:59

Женская сборная ЮАР была вынуждена вызвать 13-летнюю футболистку на товарищеский матч с Ботсваной.

Это случилось после того, как игроки основного состава национальной команды бойкотировали игру из-за конфликта с футбольной ассоциацией страны. Отмечается, что они были недовольны тем, что контрольная встреча должна была пройти на поле из глины и травы. Спортсменки отказались выходить на поле, опасаясь получения травм. Из-за этого главному тренеру пришлось формировать команду из местных игроков, также включив в состав 13-летнюю девушку. В итоге Ботсвана победила со счётом 5:0.

Южноафриканки примут участие в женском чемпионате мира 2023 года, который пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.