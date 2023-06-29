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«Реал» назвал капитанов команды на следующий сезон

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:35
Сейчас Винисиус и всё темнокожее футбольное и фанатское сообщество объяснят им, что они не правы.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:19
Начо капитан?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:24
Капитанская очередь.
Лука не зря отказался от похода в пески...)
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