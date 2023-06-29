«Реал» назвал капитанов команды на следующий сезон

«Реал» объявил четырёх капитанов команды на следующий сезон.
После ухода Карима Бензема капитанскую повязку получит Начо. Вторым вариантом при выборе капитана будет Лука Модрич, третьим — Даниэль Карвахаль, четвёртым — Тони Кроос.
«Реал» объявил четырёх капитанов команды на следующий сезон.
После ухода Карима Бензема капитанскую повязку получит Начо. Вторым вариантом при выборе капитана будет Лука Модрич, третьим — Даниэль Карвахаль, четвёртым — Тони Кроос.
Лука не зря отказался от похода в пески...)
Лука не зря отказался от похода в пески...)