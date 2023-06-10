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Тен Хаг хочет вернуть Гринвуда в состав «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен вернуть нападающего Мэйсона Гринвуда в состав своей команды. Ранее с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб решил провести внутреннее расследование.

Последнее слово в данном вопросе останется за владельцами клуба — семьей Глейзеров. Игроки и тренеры были бы рады возвращению Гринвуда в команду, но в клубе не знают, как это повлияет на спонсорские контракты.

Ранее сообщалось, что игрок может уйти в аренду.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 17:23
Обвинение сняли, но факт остался.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:20
Наши девчонки не отказались бы от такого мачо, а вот в Карриннтоне другая повестка у девочек…
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:37
Это логичное решение. Он скорее всего если наберет форму, то усадит на лавку 100 миллионного Антони.
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:07
Пацану надо дать шанс.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:25
Тренеру виднее кого он видит в своей команде.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:02
Ничего не могу с собой поделать, но импонирует мне Эрик тен Хаг своим поведением, контролируемыми жестами, невозмутимым видом и умным взглядом. Пожелаю ему успехов в работе, хотя конкуренция в АПЛ такова, что ему не позавидуешь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:59
Когда каждый, как говорится за рубежом, сидящий в мамкином подвале жиробас или каждая толстая лесбиянка, которая может заинтересовать максимум такую же толстую лесбиянку, могут написать в твиттере: "ПУСТЬ СУД СЧИТАЕТ ЧТО ГРИНВУД НЕВИНОВЕН Я ЗНАЮ ВСЕ МУЖЧИНЫ НАСИЛЬНИКИ В ДУШЕ И В ЗНАК ПРОТЕСТА Я НЕ БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОВАРАМИ ФИРМЫ ABIBAS", получить миллион лайков от таких же ущербов и заодно фирма Abibas расторгнет с ним контракт бесплатно (потому что такие случаи давно вписаны в контракты), то как поднимается ЧСВ. Это и есть в сущности принцип культуры отмены/неомарксизма, поднятие ЧСВ путём унижения других людей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:53
Да большинство это понимает, но проблема в том, что угрожают это меньшинство в основном рекламодателям, а те, понятно, не хотят терять деньги, корпорации и мораль - это кардинально противоположные вещи, ради денег корпорации на всё готовы. А правительство США в свою очередь потакает как раз этому меньшинству.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:49
Как же меня вымораживает эта культура отмены. Сколько раз я в интернете, включая забугорные ресурсы, пытался доказать местным аборигенам, что никто не может быть признан виновным кроме как по решению суда и в соответствии с законом - всё без толку. Промывание мозгов идет полным ходом.
shlomo
shlomo
вчера в 11:36
Не фанат МЮ, но выскажусь. Если рассуждать только на основе той инфы, что владеют обычные болелы, я бы вернул. Но в клубе могут знать значительно больше, так что только клубу и решать....

Ну а так что, конечно, Эрик не отказался бы от него, но в ситуации много подводных камней, которые мешают тому, чтобы Гринвуд остался. Например заявление игроков женской команды, мол, не хотим на одной базе с ним тренироваться. Такое впечатление, что они боятся того, что он их изнасилует прямо на футбольном газоне в Каррингтоне или ворвётся в раздевалку , как, сексуальный маньяк....: )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:32
Вижу, освоение нейросетей идёт полным ходом?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:26, ред.
А, всё понятно, тут интересы клуба против культуры отмены. Типа, боятся, что ущербные люди, ничего не добившиеся сами (в сущности, это и есть неомарксизм, который двигает культуру отмены и woke-культуру, власть ущербных), и могущие только в твиттере писать гадости, сбегутся и скажут, что они все отказываются пользоваться товарами спонсоров, потому что результат суда их не убеждает и они всё равно считают, что Гринвуда надо линчевать.

Я-то сначала думал, что Глейзеры хотят не платить просто Гринвуду и поэтому ведут дело, а они боятся биомусора из твиттера...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24
А ты подумал !??)
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