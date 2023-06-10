Тен Хаг хочет вернуть Гринвуда в состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен вернуть нападающего Мэйсона Гринвуда в состав своей команды. Ранее с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб решил провести внутреннее расследование.
Последнее слово в данном вопросе останется за владельцами клуба — семьей Глейзеров. Игроки и тренеры были бы рады возвращению Гринвуда в команду, но в клубе не знают, как это повлияет на спонсорские контракты.
Ранее сообщалось, что игрок может уйти в аренду.
Я-то сначала думал, что Глейзеры хотят не платить просто Гринвуду и поэтому ведут дело, а они боятся биомусора из твиттера...
Я-то сначала думал, что Глейзеры хотят не платить просто Гринвуду и поэтому ведут дело, а они боятся биомусора из твиттера...
Ну а так что, конечно, Эрик не отказался бы от него, но в ситуации много подводных камней, которые мешают тому, чтобы Гринвуд остался. Например заявление игроков женской команды, мол, не хотим на одной базе с ним тренироваться. Такое впечатление, что они боятся того, что он их изнасилует прямо на футбольном газоне в Каррингтоне или ворвётся в раздевалку , как, сексуальный маньяк....: )
Ну а так что, конечно, Эрик не отказался бы от него, но в ситуации много подводных камней, которые мешают тому, чтобы Гринвуд остался. Например заявление игроков женской команды, мол, не хотим на одной базе с ним тренироваться. Такое впечатление, что они боятся того, что он их изнасилует прямо на футбольном газоне в Каррингтоне или ворвётся в раздевалку , как, сексуальный маньяк....: )