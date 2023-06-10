Тен Хаг хочет вернуть Гринвуда в состав «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть нападающего в состав своей команды. Ранее с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб решил провести внутреннее расследование.

Последнее слово в данном вопросе останется за владельцами клуба — семьей Глейзеров. Игроки и тренеры были бы рады возвращению Гринвуда в команду, но в клубе не знают, как это повлияет на спонсорские контракты.

Ранее сообщалось, что игрок может уйти в аренду.