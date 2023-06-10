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Объявлена заявка молодёжной сборной России на июньский сбор

вчера, 13:58

Опубликована заявка молодёжной сборной России на сбор, который состоится с 10 по 19 июня. Наставником команды является Иван Шабаров.

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артем Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба – ЦСКА), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба – «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба – «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 20:35
Время летит быстро. Не пройдёт и пяти лет, как мы опять будем в Европе. Готовь сани летом на перспективу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:00
После и6ры сделаем свои выводы!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:26, ред.
сборы это конечно хорошо, но с кем игры намечаются? а главное в чем смысл этого всего без игр??? или опять с какой нибудь киргизией или с ираном договоримся о товарниках?
lotsman
lotsman
вчера в 15:18
Молодёжка готовится к серьёзным играм.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:13
Странно что не пригласили в сборную игроков Ростова Виктора Мелёхина и Андрея Ланговича которые играют весьма успешно в основе Ростова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
В киперы только ДаниИЛов берут 🤣...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Все известные люди в своих клубах, некоторые (Ракин, Пяткин, Лукин...) засветились и выше.
ДСА
ДСА
вчера в 14:12
Вообще непонятно кто это такие и какая у них сила.
Гость
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