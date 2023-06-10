Объявлена заявка молодёжной сборной России на июньский сбор

Опубликована заявка молодёжной сборной России на сбор, который состоится с 10 по 19 июня. Наставником команды является Иван Шабаров.
Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).
Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артем Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба – ЦСКА), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба – «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба – «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).
Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).