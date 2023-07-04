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вчера, 10:32

Футбольному клубу «Сочи» исполнилось 5 лет.

За время существования команда выиграла серебряные медали РПЛ , а также приняла участие в квалификационном раунде Лиги Конференций.

По итогам прошлого сезона чемпионата России коллектив занял 10-е место.