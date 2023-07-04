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Клубу «Сочи» исполнилось 5 лет

вчера, 10:32

Футбольному клубу «Сочи» исполнилось 5 лет.

За время существования команда выиграла серебряные медали РПЛ, а также приняла участие в квалификационном раунде Лиги Конференций.

По итогам прошлого сезона чемпионата России коллектив занял 10-е место.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:58, ред.
Пятак от роду это хорошо!
Даже регалии в ряд поставили...
А меня вот интересуют другие вопросы:
- Как образование команды мастеров повлияло на развитие футбола в этом регионе, в частности детского?
- Сколько открыли СДЮШОР, специализированных по футболу ДЮСШ?
- Сколько секций заработало в общеобразовательных школах?
- Сколько проведено соревнований, в том числе и на постоянной основе, учитывая круглогодичный теплый климат?
Не с этого ли региона надо начать возрождать футбола до уровня 50-60 годов?
Или клуб создан чтобы не пустовала постолимпийская база?

Отмечать юбилеи модно, наладить работу труднее....
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 13:15
С чем мы все вместе Сочи и поздравляем! ... удачи в дальнейшем.
makkie
makkie
вчера в 11:58
Такие молодые, а уже "папика" из Санкт-Петербурга себе нашли ))
a-league
a-league
вчера в 11:49
Пора расформировывать
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:21, ред.
В Калининградской области вряд ли можно найти хоть одно уцелевшее здание,имеющее отношение к православной церкви,но объекты массово передавались ей на основании закона о возврате церковной собственности прежнему владельцу.Так прям(чуть ли не дословно) и отвечают на вопрос ПОЧЕМУ :В 1700 лохматом году в этой конюшне стояла три года лошадь пастора Энного прихода,поэтому... И усё,шеф!
А Старостин ничего не знал!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Клубу «Сочи» исполнилось 5 лет !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 11:09
Не говори, это следствие того, что футбольные клубы попали в руки олигархов/монополий, и они переписывают историю под себя. Как я вчера писал, сам основатель (с товарищами) "Спартака" Николай Петрович Старостин считал, что команда появилась в 1932 году и писал об этом в книге, но Федуну плевать на основателей, он решил вести историю "Спартака" от команды Старостина же "Красная Пресня".

Так же и Мутко в 2000-м году "переписал" историю "Зенита" - ещё в 90-х были живы последние люди, которые были уверены, что "Зенит" ведёт начало от команды ЛМЗ с 1931 года, но вот они умерли и стало возможно всё переписать, и "Зенит" вдруг стал вести отсчёт с 1925 года, хотя, как замечали историки, даже самые первые любительские команды на ЛМЗ появились позже, а взяли они за отчёт запись о том, что на ЛМЗ несколько рабочих сыграли в футбол.

Это показатель того, что у этих временщиков НОЛЬ уважения к истории своего же клуба, им плевать на основателей, на саму историю, им нужно только понтануться цифрами, а основатели или главные герои им нужны максимум как бренд, который можно использовать.
Futurista
Futurista
вчера в 10:56, ред.
Легенда...что сказать...верните Жемчужину...
shlomo
shlomo
вчера в 10:51
Поздравляю игроков, сотрудников и болельщиков Сочи, желаю побед и новых достижений !
ОПС
ОПС
вчера в 10:44
А сколько у нее болельщиков? именно этим и славится команда.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:42, ред.
А какая из команд мира создана естественным путём?После девяностого года все наши команды вдруг стремительно повзрослели и нашли корни там,где ничего никогда не росло.Традиции вообще появляются вследствие какой-либо деятельности,это вопрос времени.
Да что там говорить,если СПБ Университет стал вдруг старше московского,а у меня на полке дореволюционная энциклопедия,где всё наоборот...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:39
Искусственно создания команда без традиций.
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