Футбольному клубу «Сочи» исполнилось 5 лет.
За время существования команда выиграла серебряные медали РПЛ, а также приняла участие в квалификационном раунде Лиги Конференций.
По итогам прошлого сезона чемпионата России коллектив занял 10-е место.
Футбольному клубу «Сочи» исполнилось 5 лет.
За время существования команда выиграла серебряные медали РПЛ, а также приняла участие в квалификационном раунде Лиги Конференций.
По итогам прошлого сезона чемпионата России коллектив занял 10-е место.
Да что там говорить,если СПБ Университет стал вдруг старше московского,а у меня на полке дореволюционная энциклопедия,где всё наоборот...
Да что там говорить,если СПБ Университет стал вдруг старше московского,а у меня на полке дореволюционная энциклопедия,где всё наоборот...
Так же и Мутко в 2000-м году "переписал" историю "Зенита" - ещё в 90-х были живы последние люди, которые были уверены, что "Зенит" ведёт начало от команды ЛМЗ с 1931 года, но вот они умерли и стало возможно всё переписать, и "Зенит" вдруг стал вести отсчёт с 1925 года, хотя, как замечали историки, даже самые первые любительские команды на ЛМЗ появились позже, а взяли они за отчёт запись о том, что на ЛМЗ несколько рабочих сыграли в футбол.
Это показатель того, что у этих временщиков НОЛЬ уважения к истории своего же клуба, им плевать на основателей, на саму историю, им нужно только понтануться цифрами, а основатели или главные герои им нужны максимум как бренд, который можно использовать.
Так же и Мутко в 2000-м году "переписал" историю "Зенита" - ещё в 90-х были живы последние люди, которые были уверены, что "Зенит" ведёт начало от команды ЛМЗ с 1931 года, но вот они умерли и стало возможно всё переписать, и "Зенит" вдруг стал вести отсчёт с 1925 года, хотя, как замечали историки, даже самые первые любительские команды на ЛМЗ появились позже, а взяли они за отчёт запись о том, что на ЛМЗ несколько рабочих сыграли в футбол.
Это показатель того, что у этих временщиков НОЛЬ уважения к истории своего же клуба, им плевать на основателей, на саму историю, им нужно только понтануться цифрами, а основатели или главные герои им нужны максимум как бренд, который можно использовать.