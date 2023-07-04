Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки в случае перехода в «Реал»

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вчера, 14:18

Нападающий не будет играть на левом фланге атаки, если перейдет из ПСЖ в «Реал».

У «сливочных» очень хорошие отношения с , вышеназванная позиция на поле закреплена за бразильцем. Француз сможет играть «где угодно, кроме левого фланга нападения».

Ранее стали известны условия, на которых «Реал» продлит контракт с Винисиусом.