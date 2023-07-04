Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки в случае перехода в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки, если перейдет из ПСЖ в «Реал».
У «сливочных» очень хорошие отношения с Винисиусом Жуниором, вышеназванная позиция на поле закреплена за бразильцем. Француз сможет играть «где угодно, кроме левого фланга нападения».
Ранее стали известны условия, на которых «Реал» продлит контракт с Винисиусом.
Ну в целом, это логично. Какой смысл ставить Мбаппе слева, если он может сыграть на любой позиции в атаке, в отличие от Вини, который, играя не слева, сразу теряет в качестве. Другое дело, что Мбаппе не совсем девятка, а справа там есть ещё Родриго. Мбаппе вполне нормально может играть справа, но в любом случае, нужен будет форвард-якорь, чтобы Киллиан мог разбегаться. В трио Вини-Родриго-Мбаппе не верю, будут проблемы с обороной. Реал, видимо, видит в Мбаппе ЦФ...честно говоря, не уверен, что это для него - лучшая роль.
Пи.Си. А если Кил забежит на левый фланг ненароком - тогда что? Виня заплачет и обвинит его в расизме, хотя ну нет, Мбаппе защищен цветом кожи...НО Винисиус даже темнокожего сможет обвинить в расизме, потому что Кил недостаточно черный 😂 такая фигня у них тоже есть.....
Ну в целом, это логично. Какой смысл ставить Мбаппе слева, если он может сыграть на любой позиции в атаке, в отличие от Вини, который, играя не слева, сразу теряет в качестве. Другое дело, что Мбаппе не совсем девятка, а справа там есть ещё Родриго. Мбаппе вполне нормально может играть справа, но в любом случае, нужен будет форвард-якорь, чтобы Киллиан мог разбегаться. В трио Вини-Родриго-Мбаппе не верю, будут проблемы с обороной. Реал, видимо, видит в Мбаппе ЦФ...честно говоря, не уверен, что это для него - лучшая роль.
Пи.Си. А если Кил забежит на левый фланг ненароком - тогда что? Виня заплачет и обвинит его в расизме, хотя ну нет, Мбаппе защищен цветом кожи...НО Винисиус даже темнокожего сможет обвинить в расизме, потому что Кил недостаточно черный 😂 такая фигня у них тоже есть.....