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Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки в случае перехода в «Реал»

вчера, 14:18

Нападающий Килиан Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки, если перейдет из ПСЖ в «Реал».

У «сливочных» очень хорошие отношения с Винисиусом Жуниором, вышеназванная позиция на поле закреплена за бразильцем. Француз сможет играть «где угодно, кроме левого фланга нападения».

Ранее стали известны условия, на которых «Реал» продлит контракт с Винисиусом.

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Все комментарии
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 20:36
этот бизнесмен так же полагался на Бейла и Азара ..... А как они играли до перехода в Реал ???? Как бы не прогорело .... Я считаю что не одну звезду в команде не стоит полагаться .... Тем более многие ушли с Реала и перекрывать им одним не логично....P.S Тем более что в защите у Реала бардак
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:00
Пишут что уже перешёл, за 280 млн евро.
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:48
Как играл Вин на левом фланге против Сити .... А он вообще там был ???? Я думаю что Мбаппе будет сам выбирать где ему играть .... Всё таки не та весовая категория.... Да ещё пока рановато говорить .... А то в прошлом году говорили что уже подписали , что на следующей неделе официально объявят..... А тут нежданчик )))))
goalaktika
goalaktika ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:21
Мбаппе как считают многие уже бренд и через пару сезонов он с лихвой окупится. Перес бизнесмен, он это знает и ничего просто так не делает
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 18:59, ред.
Мбаппе будет играть там где он может приносить максимальную пользу команде.Он суперзвезда и скорее всего лучший игрок мира на данный момент,что он делает в этом цирке под названием ПСЖ,с его то талантом и данными....???
112910415
112910415
вчера в 17:48
ах вот как ?!
тогда нужен супер-бонус за сговорчивость !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:49, ред.
Француз сможет играть «где угодно, кроме левого фланга нападения».

Зря они так сказали . Мбаппе может играть в казино, плейстшен, на нервах болельщиков и Переса...

Не понимаю, почему так Реал вцепился в Мбаппе. Ведь очень много молодых талантов, которые будут именно играть за клуб и ради болельщиков, а не ради собственного кармана. Которые будут усиленно пахать на тренировках и становиться лучше вместо того, чтобы высказывать постоянное недовольство партнёрами по команде руководству клуба. Килиана испортили деньги. И пока ещё в силу молодости ему нравится играть в футбол, он не забрасывает это дело, то спустя пару-тройку лет человек будет только считать деньги в своём кармане и совершенно не развиваться и не интересоваться, что происходит на поле и с клубом.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:38
Скоро этот финансист Мбаппе вообще играть перестанет, будет только деньги считать.
Capral
Capral
вчера в 15:20
Для игрока уровня Мбаппе не должно быть принципиальным на каком фланге играть. Футболисты его таланта должны быть универсалами.
Вообще, никогда не понимал формальностей флангов или центра.
амурец
амурец
вчера в 15:16
Пусть лучше будет Вини там чем черепашка
xy397w77xd3q
xy397w77xd3q
вчера в 15:13
Воротчиком пусть ставят)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Мадрид приветствует нового вратаря.....
Килиан Мбаппе.....
Elliada
Elliada
вчера в 14:50
Сначала, конечно, нет. Потом подомнет под себя Реал. И позицию отожмет, и номер.
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:44
Нет. В ПСЖ его ставили в центр. Неймар и Месси по флангам, а потом Мбаппе психанул и Неймара подвинули.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:44
Позиция Куртуа в опасности?....:)))

Ну в целом, это логично. Какой смысл ставить Мбаппе слева, если он может сыграть на любой позиции в атаке, в отличие от Вини, который, играя не слева, сразу теряет в качестве. Другое дело, что Мбаппе не совсем девятка, а справа там есть ещё Родриго. Мбаппе вполне нормально может играть справа, но в любом случае, нужен будет форвард-якорь, чтобы Киллиан мог разбегаться. В трио Вини-Родриго-Мбаппе не верю, будут проблемы с обороной. Реал, видимо, видит в Мбаппе ЦФ...честно говоря, не уверен, что это для него - лучшая роль.

Пи.Си. А если Кил забежит на левый фланг ненароком - тогда что? Виня заплачет и обвинит его в расизме, хотя ну нет, Мбаппе защищен цветом кожи...НО Винисиус даже темнокожего сможет обвинить в расизме, потому что Кил недостаточно черный 😂 такая фигня у них тоже есть.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:37
Этот парень потянет любую позицию!
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