Маяк в атаке, новый либеро и дикий Де Брюйне. Гвардиола рискует ради требла

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вчера, 15:15

У «Манчестер Сити» уникальная тактика.

Другие не смогут играть «2-6-1»

А у «горожан» получается. Сохраняют шанс на три трофея, если не пропустят трагичный «Арсенал» выше в АПЛ , обыграют МЮ в финале Кубка Англии, а еще «Реал» с «Интером» в ЛЧ . У «горожан» сначала была консервативная схема «4-3-3», без мяча располагались «4-4-2». Под эту модель хватало исполнителей, активно применяли ротацию. Латералями были Канселу и Уокер. В атаке появлялись Грилиш и Марез. Но дальше Гвардиола получил паузу на чемпионат мира. Поссорился с Канселу, что вывело Аке в фавориты на левом фланге. А затем наставник решил играть «2-6-1» («2-4-2-1»), оторвав Холанда от остальной команды, а еще переосмыслил позицию нового либеро.

Стоунз действует в двух линиях

Льюис не справился, а у Стоунза получилось. Справедливо восторгаются возвращением Александер-Арнольда. Но человеку его таланта и характеристик проще из правого латераля стать центральным хавбеком. Но когда Стоунз забивает мячи и работает сразу в двух позициях без мяча – в опорной зоне и в центре обороны, то успех удивляет сильнее. Уокер идет в атаку – его страхует Стоунз. Родри участвует в комбинациях – за спиной Джон. Часть матчей провел как классический центральный защитник, но пригодились навыки работы на правом фланге и в центре поля. Стоунз, как Александер-Арнольд и Зинченко – «новые либеро». Исторически игроки этого амплуа были ближе всех к своим воротам. Но «свободные» появились во времена более жесткой привязки к ролям. Их право страховать уже было вызовом системе, как в исполнении Беккенбауэра. Сейчас Гвардиола, Клопп и Артета развивают идеи Хосепа времен Лама в центре поля у «Баварии». Только Трент, Александр и Джон пошли дальше. Стоунз в центре системы Гвардиолы. Англичанин приятно удивил.

Холанд стал крутой приманкой

Молодой человек зарабатывает в год 47 млн евро, нужно сыграть на все деньги. У Эрлинга может не быть касаний и передач, но он настолько опасный нападающий – забил 36 мячей только в АПЛ , что за ним приходится присматривать. Размен помогает «Сити». Норвежец толкается, портит воздух рядом с защитниками, все уловки мешают соперникам. Рюдигер в Мадриде справился с Холандом, но Эрлинг учел тот опыт. Гвардиола тоже проанализировал, как защитники «Реала» передавали норвежца, сегодня можем увидеть нечто новое. Или старые ударные позиции в штрафной площади с голами Эрлинга. Холанд приманка, если нужно, а через минуту классическая «десятка», которой у Гвардиолы давно не было. Как и в случае со Стоунзом, у нападающего два амплуа. Работа совсем без мяча и игра на острие в касание.

Грилиш и Марез учатся новому

В схеме «2-6-1» Уокер и Аке (Аканджи) страхуют фланги, поэтому нельзя сказать, что Джон и Рияд теперь крайние защитники. Но перегруз флангов и хаос помогают Холанду и команде. Грилиш, который из современных футболистов сильнее всех похож на звезду 90-х, вместе с марокканцем и Уокером могут посоревноваться в количестве выпитого за последние годы алкоголя. Но три товарища умудряются оставаться сильными футболистами, невзирая на загулы, которые англичане даже не скрывают. Холанд просит Грилиша меньше пить, чтобы добраться до финалов сезона. Джек старается, ведь в чем его ценность для новой схемы Гвардиолы? Во-первых, как и Марез, Грилиш может выдать один яркий матч в любой момент. Во-вторых, оба правильно понимают действия Эрлинга. В результате Бернарду, Гюндоган и Де Брюйне получают полуфланги, которые им так нужны.

У Де Брюйне невероятный сезон

Осталось лишиться одной старой привычки проигрывать решающие матчи. Кевина справедливо называть невезучим, ведь не побеждал в Лиге чемпионов и со сборной. У Де Брюйне 97 созданных моментов в АПЛ , рекорд сезона в топ-5. У бельгийца двадцать ассистов в двух главных турнирах. Он результативный в чемпионате, забил 7 мячей. Де Брюйне в новой схеме больше рискует, ведь может располагаться выше, а Гюндоган садится к Стоунзу и Родри, как в Мадриде. Кевин должен благодарить напарников за выполнение черновой работы, а еще людей, которые убедили Холанда выбрать не «Реал», а «Манчестер Сити». Посмотрим, не ошибался ли норвежец. Де Брюйне, к слову, тоже звали в Мадрид. Отказ от трансфера стоил ему парочки Кубков чемпионов, а сегодня душа требует реванша.

Карло – мастер хитрых ловушек

Все козыри и фишки «Манчестер Сити» останутся пустыми украшениями сезона, если Анчелотти сегодня пройдет в финал. Из Мадрида забрасывают приманки – якобы сливают планы на игру. Обе идеи вертятся вокруг схемы «4-4-2», которая позволяет компактно встречать «горожан». Говорят, Родриго будет на лавке, а Вальверде выйдет на правом фланге, ведь может смещаться в центр под нападающих – Бензема и Винисиуса, и в опорную зону, помогая ветеранам. Камавинга в одном плане слева в защите, во втором – на краю выше Алабы, которого уведут с центра на фланг. Классика «игр разума» от Анчелотти. Гвардиола в Лиге чемпионов много раз проигрывал, прежде всего, самому себе. В Мадриде не был доволен на скамейке, не всё получилось. Хосепу важно не перемудрить. Схема «2-6-1» опасная, хотя и подразумевает переход Стоунза в оборону, чтобы получить «4-1-4-1». «Манчестер Сити» тяжело остановить. Но правы британские эксперты – против «Реала» невыносимо сложно играть.