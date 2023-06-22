«Спартак» потерял защитника до конца года. Абаскаль не нашёл лидера обороны

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вчера, 12:29

Джикия провёл слабый сезон, но напарники ошибались ещё чаще.

Тавареш вылетел, Рыбус не заиграл

Абаскаль имел представления о флангах «Спартака». Подписал у «Локомотива» опытного Рыбуса – Мацей должен был закрыть левый фланг. Хлусевич был для правого края, ведь этот активный в атаке молодой человек подходит под стиль испанского тренера. Вот только Даниил начал ошибаться на позиции правого латераля, хотя лучше смотрелся слева. Рыбус тоже привозил в прошлом году, поэтому прощание с ветераном, которому «Спартак» выдал хорошую зарплату, давно читалось.

Не заиграл Классен, а дыру справа в защите не мог закрыть Мозес. Нигерийца Абаскаль хотел видеть «десяткой» — в начале сезона именно так было, но Виктор получил травму и пропустил много матчей. В результате правым защитником стал центральных хавбек Денисов, которому всего двадцать лет, у него нет опыта. А еще нет атакующих данных. Среди правых латералей он выделяется по количеству подач, но их качество заметно хромает. Более опытные Бейл и Гайич выступили ярче, Эктов и Тодорович выдавали матчи гораздо лучше.

Конечно, позиция проблемная, поэтому Денисов точно не худший правый защитник РПЛ . Но Абаскаль позвал Тавареша, поскольку хотел использовать португальца справа в случае, если бы Хлусевич набрал форму слева. В результате Денисов взял старательностью, португалец играл на фланге, где раньше был Айртон. Но в расположении молодежной сборной Португалии накануне Евро-2023 молодой талант получил травму. Тавареш уже рвал «кресты», но на другой ноге. Теперь у него две опасные для карьеры травмы за два года. Бедняга пропустит все матчи первой части сезона РПЛ .

Джикия и Дуарте не ведущие защитники

Давайте вспомним, что Джикии не было на чемпионате мира. Игнашевича вернули в состав, Черчесов получил лидера защиты, рядом с которым даже Кутепов неплохо смотрелся. Но Георгий не превратил Илью в своего Березуцкого. Также капитан «Спартака» никогда всерьез не мог перебраться в западный клуб. То есть независимые скауты узнавали, что это рассудительный молодой человек. Может влиять на коллектив. А потом смотрели на поле, где Джикия ошибался.

У Георгия не такие явные и жесткие ляпы, как у Кутепова, который доигрался до «Торпедо». Но если сравнивать действия Осипенко и Джикии, то разгромная победа в пользу Максима из «Ростова». Абаскаль через Эшуорта не смог заполучить этого защитника зимой, зато самым дорогим трансфером «Спартака» стал парагваец Дуарте. Если сравнивать его с опытным соотечественником Алонсо из «Краснодара», то снова результат не в пользу футболиста «Спартака».

Может, у Абаскаля нет вкуса на защитников? Это ведь тренер, который мечтает о контроле мяча, испанской модели игры. Но у «Красной Фурии» всегда были и крутые защитники, пусть Капдевилья и Марчена не такие знаменитые, как Пуйоль и Рамос, и был крутой голкипер Касильяс. У «Спартака» нет своего Акинфеева, но еще хуже, что нет нового Жиго. И никто не забыл, что даже Самуэля для РПЛ подобрали не «красно-белые». Москвичи перехватили цель «Краснодара».

Сказывает отсутствие ведущего защитника. Денисов, Хлусевич и Дуарте молодые и зеленые, а Джикия капитан по статусу, но не самым умелый управляющий линией обороны. Очевидно, что в обороне прибавили. Селихов не сыграл ужасно, он вытеснил Максименко на скамейку. Но нет вожака, нет диспетчера обороны, который принимает вызовы и направляет службы спасения в необходимые зоны. «Зенит» пропустил с игры 14 голов, ЦСКА – 16, а «Спартак» целых 25. Вот поэтому и не было чемпионской борьбы до последнего тура.

Главная проблема в опорной зоне

Забавно, что в РПЛ назвали Литвинова лучшим опорным полузащитником сезона. Это неправда сразу по нескольким причинам. Карпукас и Барриос больше заслужили это место в символической сборной сезона. Также душный патриотизм со ставкой на молодого россиянина выдает в тех, кто выбрал Руслана, не самых сильных экспертов по РПЛ , поскольку блондин тринадцать матчей провел в центре обороны. Впрочем, в официальной сборной видим в центре обороны Джикию, что очень смешно, поскольку Георгий провел неоднозначный сезон.

Если бы Литвинов был идеальным центральным защитником, то Абаскаль не подписывал зимой Дуарте. Также очевидно, что Руслан пока не заиграл в опорной зоне так, как того требует схема «Спартака» и генеральная задача для этого клуба – добраться до сезона, в котором они навяжут реальную борьбу «Зениту». Литвинов в центре поля лучше смотрелся высоко, чем в опорной зоне, то есть у Абаскаля есть два человека для верхних граней треугольника – Зобнин и Литвинов, но нет своего Бускетса. Умяров допускал ошибку и тоже бывал в лазарете. Пруцев провел парочку интересных матчей, но вместе с Мартинсом они не убедили.

В свете травмы Тавареша, проблем Дуарте, ненулевой возможности ухода Литвинова – Русланом интересовались итальянские клубы, «Спартаку» пора подумать о подписании если не центрального защитника, то хотя бы крутого волнореза. Неоднозначная игра Джикии тоже наталкивает на поиски балансира. Георгий против «Торпедо» и «Химок» смотрелся круто, ведь часто играл с мячом, как любит. Но в Оренбурге и против «Краснодара», когда пропустили трижды, совершал недопустимые для игрока его уровня ошибки. Очевидно, что «Спартак» сделал выводы после первого матча Абаскаля – разгрома 0:4 от «Зенита» в Суперкубке.

Но в итоге они пропустили дважды от «Акрона» и вылетели из Кубка, а еще собрали семь необязательных ничьих, когда именно ошибки в обороне были причиной потери очков, ведь нападающие свою работу выполнили. Без Тавареша, лидера центра обороны, где сыграли шесть разных игроков, невероятного голкипера – Селихов и Максименко добротные, но это не уровень основы сборной, с юным хавбеком справа в защите, нестабильным Дуарте и без идеального опорника опасно начинать сезон. Прошлый чемпионат получился непростым, а до старта нового всего месяц.