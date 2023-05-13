Вратарь «Интера» Онана провёл загадочный ритуал перед матчем с «Миланом»

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сегодня, 11:33

Вратарь «Интера» провёл загадочный ритуал перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Действия кипера заметил и прокомментировал экс-вратарь «нерадзурри» , который вел репортаж от бровки на стадионе «Сан-Сиро».

Я только что увидел кое-что интересное. Онана подошел к воротам, взял свою бутылку с водой, затем достал что-то вроде вазелина и смазал им левую и правую штангу. Я заинтригован. Возможно, это какое-то суеверие.

«Интер» победил 2:0, в одном из эпизодов Онану от гола спасла как раз штанга ворот.