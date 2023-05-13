Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаЛига чемпионов 2022/2023

Вратарь «Интера» Онана провёл загадочный ритуал перед матчем с «Миланом»

сегодня, 11:33
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Вратарь «Интера» Андре Онана провёл загадочный ритуал перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Действия кипера заметил и прокомментировал экс-вратарь «нерадзурри» Жулио Сезар, который вел репортаж от бровки на стадионе «Сан-Сиро».

Я только что увидел кое-что интересное. Онана подошел к воротам, взял свою бутылку с водой, затем достал что-то вроде вазелина и смазал им левую и правую штангу. Я заинтригован. Возможно, это какое-то суеверие.

«Интер» победил 2:0, в одном из эпизодов Онану от гола спасла как раз штанга ворот.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гальтье — о тактике с Месси в матче с «Аяччо»: «Лео есть Лео»
Вчера, 20:28
В составе «Манчестер Сити» не было ни одной замены в матче с «Реалом»
10 мая
«Манчестер Сити» годами на мировом уровне. Но Гвардиола и Холанд изменили фаворита
26 апреляВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии5
Гвардиола заявил, что Уокер не подходит под его тактические схемы
08 апреля
Месси будет играть рядом с опорной зоной, если вернётся в «Барселону»
07 апреля
У Испании новый главный тренер. Команде нужно что-то изменить
25 мартаАдиль Абитиков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:36
Решил заранее смазать все что нужно))))
adekvat
adekvat
сегодня в 13:33
Присудить техническое поражение надо, он использовал допинг для ворот.
fnztjh49tqd4
fnztjh49tqd4
сегодня в 12:32
Значит вратарь знает толк в этом!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:12
Смазка работает в обе стороны, и внутрь и наружу ворот.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 11:39
Онана шарлатан!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 