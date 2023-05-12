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ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье — о тактике с Месси в матче с «Аяччо»: «Лео есть Лео»

сегодня, 20:28
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб АяччоАяччоЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье рассказал о тактике с нападающим Лионелем Месси в предстоящем матче против «Аяччо».

Лео — это Лео. Я не буду рассказывать о статистике этого года, она очень интересна. Когда он на поле, вам просто нужно адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую структуру. В Труа мы видели, как команда прекрасно воплотила в жизнь наши идеи. Изменений в предстоящей игре не будет, мы только внедрим Месси. Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, что и ранее.

Встреча пройдёт завтра, 13 мая, в Париже. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:49, ред.
Нечто подобное мы уже слышали от Кристофа Гальтье что он ищет атакующую конфигурацию своей команды перед матчем 33 тура против "Лорьяна" на стадионе "Парк де Пренс". Но к большому сожалению наставнику ПСЖ и его конфигурация с Месси и Мбаппе не выдержала контратакующий игры против команды которая находится в середине турнирной таблицы. В конечном итоге команда ПСЖ уступила со счётом 1-3 "Лорьяну" у себя на поле. И вот новый вызов для команды Гальтье играть в 35 туре против команды которая находиться на 18 месте и борется за то чтобы сохранить для себя место в Лиги 1. А тем временем "Ланс" медленно но всё ближе приближается к лидеру чемпионата, до конца которого осталось четыре тура. Удачи
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:24
Все равно приятно смотреть когда играет Месси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:10
И без Месси должны выносить Аячо,пусть отдохнёт старичёк
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:48
Когда же закончатся игры с уходом Месси из ПСЖ?
Elliada
Elliada
сегодня в 20:36
Даже сезон не могут без Месси закончить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:31
Игра с Месси и без него-небо и земля...
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