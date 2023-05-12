Гальтье — о тактике с Месси в матче с «Аяччо»: «Лео есть Лео»

Главный тренер ПСЖ рассказал о тактике с нападающим в предстоящем матче против «Аяччо».

Лео — это Лео. Я не буду рассказывать о статистике этого года, она очень интересна. Когда он на поле, вам просто нужно адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую структуру. В Труа мы видели, как команда прекрасно воплотила в жизнь наши идеи. Изменений в предстоящей игре не будет, мы только внедрим Месси. Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, что и ранее.