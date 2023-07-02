Личка рассказал о задачах «Динамо» на новый сезон

Главный тренер «Динамо» рассказал, какие задачи руководство поставило перед командой на новый сезон.

Есть задача попасть в пятёрку или тройку. Я согласен на это, для меня отличная мотивация быть успешным. Я согласился на этот вариант сразу. Руководство клуба видит, что мы можем быть конкурентоспособными. Будет успех — будем продолжать работу. Если нет — разойдемся по своим местам.

Я человек, который верит в свою работу. Никогда не хочу уходить от своих мыслей и идей. Когда ты едешь по шоссе, иногда нужно управлять, могут быть травмы и карточки. То, что я требовал от своих игроков в Оренбурге, они получали от этого удовольствие. Футбол — спорт, поражения будут тоже. Если ты проиграешь две игры и у тебя начинается паника, она будет и в раздевалке. После поражения со счетом 0:8 в Оренбурге мы поняли, что такое случается. Когда я приходил в раздевалку, ничего не стал менять. При таком подходе я бы не доработал сезон.

Попробую передать ребятам свою философию, показать им, что я хотел. То, что было в Оренбурге — привнести сюда. Это в первую очередь свобода на поле. Мы, тренеры, очень часто их связываем тактически.