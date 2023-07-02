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Личка рассказал о задачах «Динамо» на новый сезон

вчера, 12:39

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие задачи руководство поставило перед командой на новый сезон.

Есть задача попасть в пятёрку или тройку. Я согласен на это, для меня отличная мотивация быть успешным. Я согласился на этот вариант сразу. Руководство клуба видит, что мы можем быть конкурентоспособными. Будет успех — будем продолжать работу. Если нет — разойдемся по своим местам.

Я человек, который верит в свою работу. Никогда не хочу уходить от своих мыслей и идей. Когда ты едешь по шоссе, иногда нужно управлять, могут быть травмы и карточки. То, что я требовал от своих игроков в Оренбурге, они получали от этого удовольствие. Футбол — спорт, поражения будут тоже. Если ты проиграешь две игры и у тебя начинается паника, она будет и в раздевалке. После поражения со счетом 0:8 в Оренбурге мы поняли, что такое случается. Когда я приходил в раздевалку, ничего не стал менять. При таком подходе я бы не доработал сезон.

Попробую передать ребятам свою философию, показать им, что я хотел. То, что было в Оренбурге — привнести сюда. Это в первую очередь свобода на поле. Мы, тренеры, очень часто их связываем тактически.

Напомним, новый сезон российской Премьер-Лиги стартует 21 июля. В первом туре «Динамо» на своём поле примет «Краснодар».

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Храневец
Храневец
вчера в 18:00
Гладко было на бумаге ,да забыли про овраги !!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:27
Попробуй. Уже многие пробовали, но без результата.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:54
В пятерку попасть или в тройку - это совершенно разные вещи. Значит конкретных задач нет.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 12:40
Задумки хорошие, посмотри что из всего этого получится.
Гость
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