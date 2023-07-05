Испания сыграет с Англией в финале молодёжного чемпионата Европы

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вчера, 23:50

Сборная Испании одержала победу над командой Украины в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы 2023 года (5:1).

Украинцы открыли счёт в игре на 13-й минуте — отличился Артем Бондаренко. Абель Руис на 17-й сравнял. Ойан Сансет на 24-й вывел испанцев вперёд. Антонио Бланко на 54-й увеличил разрыв в счёте, а Аймар Орос на 68-й и Серхио Гомес на 78-й забили 4-й и 5-й мячи соответственно.

Испания вышла в финал турнира, где встретится с Англией.