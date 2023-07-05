Испания сыграет с Англией в финале молодёжного чемпионата Европы

Сборная Испании одержала победу над командой Украины в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы 2023 года (5:1).
Украинцы открыли счёт в игре на 13-й минуте — отличился Артем Бондаренко. Абель Руис на 17-й сравнял. Ойан Сансет на 24-й вывел испанцев вперёд. Антонио Бланко на 54-й увеличил разрыв в счёте, а Аймар Орос на 68-й и Серхио Гомес на 78-й забили 4-й и 5-й мячи соответственно.
Испания вышла в финал турнира, где встретится с Англией.
Что касается Украины, то с этим составом, команда показала неплохой футбол и дошла до полуфинала. Но, один Мудрик не может тащить команду во всех играх. Кроме того, костяк команды- игроки Шахтера, без надлежащего международного опыта, да и большого мастерства, будем откровенны... Но потенциал у команды есть. Ротань неплохо понимает игру, сам был способным, мыслящим футболистом.
Как я уже как-то говорил, Трубин- очень слабый вратарь, и те мячи, котoрые он пропускает в ЧУ- просто шокируют, а что же уже говорить про международные матчи. Когда узнал, что им, якобы интересуется Интер- не поверил, это нереально!!!
Вобщем, смотрим финал- получаем удовольствие!!!
Что касается Украины, то с этим составом, команда показала неплохой футбол и дошла до полуфинала. Но, один Мудрик не может тащить команду во всех играх. Кроме того, костяк команды- игроки Шахтера, без надлежащего международного опыта, да и большого мастерства, будем откровенны... Но потенциал у команды есть. Ротань неплохо понимает игру, сам был способным, мыслящим футболистом.
Как я уже как-то говорил, Трубин- очень слабый вратарь, и те мячи, котoрые он пропускает в ЧУ- просто шокируют, а что же уже говорить про международные матчи. Когда узнал, что им, якобы интересуется Интер- не поверил, это нереально!!!
Вобщем, смотрим финал- получаем удовольствие!!!