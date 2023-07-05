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Испания сыграет с Англией в финале молодёжного чемпионата Европы

вчера, 23:50
Испания (до 21)Логотип футбольный клуб Испания (до 21)5 : 1Логотип футбольный клуб Украина (до 21)Украина (до 21)Матч завершен

Сборная Испании одержала победу над командой Украины в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы 2023 года (5:1).

Украинцы открыли счёт в игре на 13-й минуте — отличился Артем Бондаренко. Абель Руис на 17-й сравнял. Ойан Сансет на 24-й вывел испанцев вперёд. Антонио Бланко на 54-й увеличил разрыв в счёте, а Аймар Орос на 68-й и Серхио Гомес на 78-й забили 4-й и 5-й мячи соответственно.

Испания вышла в финал турнира, где встретится с Англией.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:42
Украина не выдержала напора атак испанцев,но финал будет интересным!!!
3ton
3ton
сегодня в 08:02
Отгрузили испанцв гуманитарки )
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:45
И Англичане, и Испанцы были фаворитами в своих парах и тут все без сюрпризов.
Финал обещает быть интересным, и пусть победит сильнейший!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 03:03
Нормально они раскатали, увы не всухую
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:05
Победа Англии 2:1
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:19
Финал будет интересно посмотреть.
Буду болеть за Испанию
Capral
Capral
сегодня в 00:06, ред.
В финале за Испанию- однозначно!!!
Что касается Украины, то с этим составом, команда показала неплохой футбол и дошла до полуфинала. Но, один Мудрик не может тащить команду во всех играх. Кроме того, костяк команды- игроки Шахтера, без надлежащего международного опыта, да и большого мастерства, будем откровенны... Но потенциал у команды есть. Ротань неплохо понимает игру, сам был способным, мыслящим футболистом.

Как я уже как-то говорил, Трубин- очень слабый вратарь, и те мячи, котoрые он пропускает в ЧУ- просто шокируют, а что же уже говорить про международные матчи. Когда узнал, что им, якобы интересуется Интер- не поверил, это нереально!!!

Вобщем, смотрим финал- получаем удовольствие!!!
sova147
sova147
сегодня в 00:03
Испания-Англия игра будет боевой и результат пока предсказать сложно
Futurista
Futurista
сегодня в 00:01, ред.
Украинцы открыли счёт в игре на 13-й минуте....
Волевой пролёт...со свистом...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:52
В общем так оно и должно быть - сильнейшие.
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