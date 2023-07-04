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«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:48
Привет Владимир!
К сожалению...
Озеров хотя бы разумел свое дело и один работал а сейчас парами беседуют между собой и зачастую на отвлечённые темы...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:44
Комментатор должен быть нейтральным.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:43
Российские комментаторы показали пристрастие к российскому клубу. Или им нужно было топить за сербов?
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:27
Олег, привет! Полностью с тобой согласен. Но эта традиция заложенная мэтром комментаторского цеха, Н.Н.Озеровым, похоже, будет жить вечно в нашем футболе.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
результат интересный, игра тоже
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:40
На международном уровне Зенит уже не конкурентен.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:31
Как товарищеский матч?
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FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:30
в целом то да
но кто лучше в 21 веке?
посмотреть нарезки сейчас и вспомнить бы только
протон
протон ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
ну кроме Аршавина,на ум не приходит
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Ну и тут возражу Анюков, Зырянов, играли на высоком уровне, были приглашения в хорошие европейские клубы, но если не ошибаюсь решили остаться в родном клубе Зенит. А Широков что плохо играл, дважды лучший игрок России . Аршавин - не лучший игрок России в 21 веке он один из лучших
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:55
Как всегда!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
протон
протон ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
В том то и дело. Ориентир Зенита - покупать топовых готовых игроков, готовое тесто, получить от них максимум и если будет предложение, продать по высокой цене. Примеров множество. Я не только про Халка, Дани и других. Есть клубы, которые выращивают своих воспитанников, как в Бельгии, в Германии, В Голандии и продают в три дорого. Ну, это у них развитая академия, они в это вложились. А что мы вложили? Где наша Академия? Черт знает что творится ну вот сейчас к примеру придет вот Шома в Мах. Динамо и через год увидим Анжи которое блистало ? Ха я вас умоляю. Пилите Шуры пилите
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:32
На сегодня в Зените собраны все топовые игроки в чемпионате, кудесники мяча, бразильцы. О какой отставке может идти речь? Я думаю, Миллеру такая обстановка как милость на душу.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:28
Как продули,так сразу "товарищеский"??? А прошлый был-"первый матч турнира с призом в 5 млн.
zooveterinar
zooveterinar ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:20
Я конечно не сильный эксперт,так в основном все по памяти,но а кого Зенит снарядил из наших отечественных талантов,ну кроме Аршавина,на ум не приходит,да и было это когда ,я немного ,о другом,может я неправильно мыслю выложил,сербы постовляют игроков,а Зенит покупает,своих воспитанников не продают!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:17
Без ЛЧ для наших клубов трудно говорить о неудачах в ЛЧ...
Не думаю что Семака бы оставили у руля после ещё пары провалов в ЛЧ...
Ну а коль даже при нынешней непрогрессивности, предсказуемости и маловариативности Семак даёт результат в чемпионате - руководство не поймут при смене тренера...
Уступи Зенит в Суперкубке...Кубке...и в Чемпионате - тогда и пойдут разговоры...
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
вчера в 23:11
Страшно представить если бы Звезда играла бы основным составом!
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 23:04
Вызывайте срочно бразильцев с отпуска, иначе Багданыч подасть в отставку.
протон
протон ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:04
Ну Зенит нормально выдавал в Европу футболистов. Мало того что выдавали так они еще не отпускали стимулируя деньгами топовых игроков в Зените. Ну давайте на столько сильно не принижать Зенит. я Хотя сам не болею за этот клуб не считая симпатий во времена Дик Адвоката.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:04
Из негатива - неужели нельзя объяснить комментаторам, на высшем уровне, что их клубные вкусы, не все разделяют и открыто показывать свои футбольные пристрастия во время своей работы, по меньшей мере неэтично.
zooveterinar
zooveterinar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:58
Это не эйфория,это горькая,наша,национальная правда!!! За наши клубы играющие в лч,в ле идругих кубках,я за наших,без разницы,Зенит ЦСКА,Спартак или еще кто-то!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:54
Ну,тут видишь ли какая штука,господин Протон!! Мы и до санкций,как бы всем про ё!!! Особенно последние два сезона,очень хорошо это про..... Последний раз когда более или менее,это когда ЦСКА,и Зенит выиграли кубок,и предсмертный прорыв,или бессмертный прорыв Динамо в ЛЕ,возглавляемый Черчесовым,молодцы,они были,это или в 15,или16 гг,точно не помню,но перед фнл!!! А так вот,чуть не забыл вот эта Звезда сербска,в год точно экспортирует в европу,наверное не меньше трех футболистов,а может и поболя,это я так предпологаю,потому что,во многих лигах играют сербы,а сколько питерцы выдают?!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:50, ред.
Я конечно извиняюсь что мешаю ликованию...эйфории и экзальтации по поводу проигрыша Зенита...
Не буду спрашивать во сколько у Вас запланировано сожжение чучела Семака...
Но если команда из 6-ти предыдущих противостояний выиграла 6...а тут проиграла с помощью пенальти на последней минуте - ещё не повод для танца на костях...

Ровно год назад Зенит выиграл у этой команды с таким же счётом.....
Что то тогда господин Кандауров я не помню комментов подобных сегодняшним :
"В футболе побеждает не тот, "кто должен брать верх", а тот , кто лучше играет."
"Не надо принижать победу Зенита"...и пр...
.......или это работает только в одну сторону?????
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:30
Почти полностью согласен.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
    протон
    протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:28, ред.
    Так о чем я и высказал, состав Зенита, скамейка запасных, бюджет, мед персонал, логистика в разы превосходящая , стабильность в финансировании основное. а Вот на евро арене Зенит очень слаб. Не считая года когда руковоидл Дик Адвокат
    Capral
    Capral
    вчера в 22:28
    Мда, то, что не смог Нефтчи, сделала ЦЗ, тоесть- разделала под орех. Молодцы!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:26
    Итоговый результат оставим за скобками. Он не столь важен. Важно впечатление от игры нашего клуба в первом серьёзном международном матче. Причём не товарищеском, о чём заикнулся комментатор, и не контрольном, а в самом - самом официальном, к которому "Зенит" отнёсся со всей ответственностью. Настрой запредельный, эмоции наших футболистов зашкаливали, о чём свидетельствовали многочисленные (для товарищеского матча) жёлтые карточки. Выложились по полной, в каких - то моментах прыгнули выше головы и показали, на мой взгляд, свой лучший за последние годы футбол. Было видно, что сами ребята, которые последние полтора года варились в собственном соку, не хотели ударить в грязь лицом и перед болельщиками, и перед собственным "я". К ним - никаких претензий, но соперник оказался не по зубам. Что ж, бывает.
    Если такой мощный (для российского чемпионата) футбол "Зенит" покажет в наступающем сезоне, чемпионский титул от команды никуда не уйдёт.
    протон
    протон ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 22:24
    НЕ согласен. Зенит уверенно возьмет чемпионство. Вот могу поспорить. Конкурент Зениту это ЦСКА и Спартак.
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Тут еще вот какая ситуация, одно дело когда внутри чемпионата мы друг друга приструниваем, другое дело когда во внешней аре идет речь ,  ну Сербия это наше братское государство молодцы, что взяли вверх. Какой бы не был клуб я переживаю за своих если это игра касаемо не из нашего чемпионата. Просто горит душа. 
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