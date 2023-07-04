«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» (2:1) в товарищеском матче.
Голом в составе питерского клуба отметился Ду Кейрос. За сербскую команду забивали Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо с пенальти.
|Црвена Звезда2 : 1Зенит
|Матч завершен
«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» (2:1) в товарищеском матче.
Голом в составе питерского клуба отметился Ду Кейрос. За сербскую команду забивали Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо с пенальти.
Если такой мощный (для российского чемпионата) футбол "Зенит" покажет в наступающем сезоне, чемпионский титул от команды никуда не уйдёт.
Если такой мощный (для российского чемпионата) футбол "Зенит" покажет в наступающем сезоне, чемпионский титул от команды никуда не уйдёт.