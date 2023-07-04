«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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вчера, 21:28

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» (2:1) в товарищеском матче.

Голом в составе питерского клуба отметился Ду Кейрос. За сербскую команду забивали Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо с пенальти.