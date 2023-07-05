«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в товарищеском матче с «Торпедо»

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вчера, 19:17

«Торпедо» и «Спартак» сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

На 1-й минуте «автозаводцев» вывел вперёд Роман Юзепчук. Александр Орехов на 31-й удвоил преимущество команды. Виктор Мозес на 59-й сократил отставание «красно-белых», а на 90+4-й сравнял счёт, оформив дубль.