«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в товарищеском матче с «Торпедо»

«Торпедо» и «Спартак» сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).
На 1-й минуте «автозаводцев» вывел вперёд Роман Юзепчук. Александр Орехов на 31-й удвоил преимущество команды. Виктор Мозес на 59-й сократил отставание «красно-белых», а на 90+4-й сравнял счёт, оформив дубль.
про Спартак так не скажешь
про Спартак так не скажешь
круто повезло ,что кое как сровняли ....
круто повезло ,что кое как сровняли ....
Ну, а сейчас.... Даже не хочется говорить. Обидно, если честно.
Ну, а сейчас.... Даже не хочется говорить. Обидно, если честно.