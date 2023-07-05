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«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в товарищеском матче с «Торпедо»

вчера, 19:17
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Торпедо» и «Спартак» сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

На 1-й минуте «автозаводцев» вывел вперёд Роман Юзепчук. Александр Орехов на 31-й удвоил преимущество команды. Виктор Мозес на 59-й сократил отставание «красно-белых», а на 90+4-й сравнял счёт, оформив дубль.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
крут Мозес ...
про Спартак так не скажешь
Mdtrgft3
Mdtrgft3
сегодня в 03:49
Ну так Торпедо и помощнее будет....
круто повезло ,что кое как сровняли ....
ABir
ABir
вчера в 21:53
Мозес супер игрок в составе Спартака! Хорошо, что он обретат форму, его очень не хватало КБ в прошлом сезоне
Capral
Capral
вчера в 21:42, ред.
Даже трудно себе представить, подобный троллинг от болельщиков в советское время. Такая ничья 2:2 в 1978-м, между этими командами, еще неделю обговаривалась и восхищала публику, которая, надо сказать откровенно- знала толк в футболе!!!
Ну, а сейчас.... Даже не хочется говорить. Обидно, если честно.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:04
Сравняли счёт на 90+94 минуте...
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:26
Лучшая лига мира творит чудеса....
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Даже как-то странно. Мёртвый Торпедо, а Спартак вырвал ничью и то в дополнительное время.
Futurista
Futurista
вчера в 19:30, ред.
Витя вырвал у Торпедо все)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:18
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:18
    Ключевое слово "вырвал".... а должен был просто выиграть.
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