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Сборные Израиля и Испании вышли в полуфинал молодёжного Евро-2023

вчера, 08:38

1 июля состоялись первые матчи плей-офф молодёжного чемпионата Европы 2023 года.

В 1/4 финала Грузия уступила Израилю (0:0, 3:4 по пенальти).

Испания одержала победу над Швейцарией (2:1). Основное время игры завершилось вничью 1:1. Серхио Гомес на 68-й минуте счёт открыл. Мохамед Амдуни на 90+1-й сравнял. Победный мяч забил Хуан Миранда на 103-й.

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф сыграют Англия и Португалия (19:00 по МСК), а Франция встретится с командой Украины (22:00 по МСК).

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 19:09
Израиль ✌✌✌
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:23, ред.
А что вы хотели?
Игра "Футбол" не только ногами..., но и мозгами шевелить надо, а за этим у ребят с "обетованной земли" не заржавеет))
Израильтяне уже не сенсация, а реальная угроза любой команде и не только в Плейстейшен....)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:42
И вышли в полуфинал в серьёзной борьбе с соперниками.
Ванечка
Ванечка
вчера в 11:42
Все таки Грузины сдулись.... а как все хорошо начиналось
ДСА
ДСА
вчера в 10:42
Похоже у Израиля осень хорошо развит детский футбол, раз такие показатели.
sova147
sova147
вчера в 09:31
У Испании будет больше шансов победить!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:02
Жаль Грузин,болел за них !
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