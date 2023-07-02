Сборные Израиля и Испании вышли в полуфинал молодёжного Евро-2023

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вчера, 08:38

1 июля состоялись первые матчи плей-офф молодёжного чемпионата Европы 2023 года.

В 1/4 финала Грузия уступила Израилю (0:0, 3:4 по пенальти).

Испания одержала победу над Швейцарией (2:1). Основное время игры завершилось вничью 1:1. Серхио Гомес на 68-й минуте счёт открыл. Мохамед Амдуни на 90+1-й сравнял. Победный мяч забил Хуан Миранда на 103-й.

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф сыграют Англия и Португалия (19:00 по МСК), а Франция встретится с командой Украины (22:00 по МСК).