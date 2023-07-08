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«Динамо» крупно обыграло ЦСКА в первом матче Братского кубка

вчера, 15:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 5Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА проиграл «Динамо» в первом матче за Братский кубок (0:5).

Счёт на 26-й минуте встречи открыл Ярослав Гладышев. Арсен Захарян на 60+2-й удвоил преимущество «бело-голубых». За две победы в пенальти-челлендже (на 30-й и 60-й минуте) команда получила ещё +2 гола. Андрей Мазурин на 69-й забил 5-й гол «Динамо». Иван Лепский на 90-й получил красную карточку.

Команды сыграли 3 тайма по 30 минут.

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Все комментарии
viv
viv ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:09
После первого тайма 30 минут счёт был 0:1 в пользу Динамо. В перерыве проводили развлекалку для болельщиков " пенальти- челендж". Болельщики Динамо и ЦСКА пробивали пенальти друг другу. Болельщики Динамо пробивали пенальти лучше. За что к счету 0:1 добавили ещё 2 гола. Стало 0:3 . Потом Динамо забило ещё 2 гола. Играли всего три тайма по 30 минут. Отсюда и такой счёт 0:5
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:34
А в чем Кандауров не прав? Всё правильно сказал. Вы можете опровергнуть? Давайте, с удовольствием послушаю.
pomor45
pomor45
вчера в 22:29
Кандауров уже просто захлебнулся в своей ненависти к Газпрому, а возьми простой рязанский парень под крыло не Зенит, а его милый ЦСКА, и не было бы лучше его на всей планете.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:20
Это пока прелюдия перед Чемпионатом России
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:16
Получили по щам
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:56
Да, точно с Зенитом! А мне всё кажется с Краснодаром. Наверно, после вашего финала, никак отойти не могу. Бывает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
Поправлю с Зенитом. В Казани.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:45
Никак не умаляю успех Динамо в Англии) хорошо играли!
Capral
Capral ответ 6afabsaevag8 (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Не соглашусь. ЦСКА уверенно провел прошлый сезон, выиграл серебро и кубок. При Федотове, команда демонстрирует вполне качественный футбол, и думаю- будет развиваться, и дальше. Сегодняшняя игра, как мне кажется, была важнее для ДИНАМО, в плане строительства нового коллектива, закладки фундамента, и построения игры.

ЦСКА- мыслями в игре с Зенитом, это для армейцев важней в настоящий момент...
6afabsaevag8
6afabsaevag8
вчера в 19:07, ред.
У Динамо есть перспектива, ЦСКА топчется много лет на месте, распираемое от величия на пустом месте. Результат закономерный. ЦСКА в этои сезоне даже в тройку не войдет.
jgx5cdhuz26x
jgx5cdhuz26x
вчера в 19:03
Футбол существует для болельщиков, а если у команды болельщиков практически нет, и она не пользуется популярностью, то она и проигрывает с крупным счетом.
баск
баск ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Вы правы- ездил в то турне игрок из Питера, это был Борис Орешкин.
Правда, играл он здесь не за Зенит, а за ДинамоЛенинград.

Отыграл матч с рейнджерсами полностью, а перед этим с Арсеналом вышел на замену вместо травмировавшегося в первом тайме Леонида Соловьёва.

Только в данном случае админресурс не при чём.
В то время в редких международных клубных товарняках многие усливались игроками других команд, это считалось нормальной практикой.

В частности, тот же Арсенал в матче против Динамо в этом турне представлял собой по составу не столько канониров как таковых, сколько сборную Англии.
Игроков из других сильных клубов в составе Арсенала было полкоманды, в том числе великий Стенли Метьюз из СтокСити.

Так что умалять успех Динамо в Англии не надо бы..))
ABir
ABir
вчера в 18:47
Счёт какой-то хоккейный получился
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
Все фибры души оставлены в названии кубка. Не стал бы серьезно относиться к матчу с элементами шапито, тем более на фоне скандалов с переходами.
Каждому свое, как говорится.
lotsman
lotsman
вчера в 18:08
Как так? Что случилось? Матч не видел. Каким составом играл ЦСКА?
ДСА
ДСА
вчера в 18:07
Тут есть повод усомниться в уровне тренера ЦСКА.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:03
Я вообще это не имел ввиду, я имел ввиду нынешние попытки наших футбольных руководителей подогреть интерес к тухлому российскому футболу) получается, мы поцапались без причины)))
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:56
Слово "дно", если я правильно понял, болелы Зенита часто употребляют в адрес ДИНАМО. Поэтому, я и ответил.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 17:56
Да, там вроде головой отрубленной играли)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54
Кстати, причём здесь Ваш наезд на Зенит? Я сказал изначально, что нынешние турниры в российском футболе - полное дно, интерес нулевой, закрытый чемпионат, в итоге придумывают смешные велосипеды со смешными регламентами… Мне было бы неинтересно смотреть тот же Зенит с какими-то пенальти-челленджами, это бред. Такой же бред, как новый регламент кубка.
Ев17
Ев17 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:51
это когда кипру летели, помним, как же
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:42, ред.
Какая разница? Они из Ленинграда. У нас по-другому болеют. Если в Москве важен значок на груди, то у нас важно, что из Питера. Разная психология боления.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:41
И я тоже, бесполезно
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:41
Да, это понятно, но он же говорит, что ДИНАМО было усилено игроками других команд. На это- я ему и ответил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:40
Ни Бобров, ни Архангельский не имели отношения к Зениту
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40
Толя, я закончил с ним беседу. А ты- как знаешь...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:39
Полностью конкуренцию и интерес в РПЛ убило и убивает кое-что другое… Но это другая тема совсем… Ладно, не будем о грустном, добра)
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:38
Каких разных? Если не ошибаюсь- Бобров и Архангельский. Кто еще? Костяк ДИНАМО- был свой.
Это у вас сейчас- непойми кто играет, не Питер- а сплошная Бразилия...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:37
Не надо фантазий. Там был один игрок ЦДКА, а ленинградских и близко не было
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:36
В легендарном турне Динамо за динамовцев играли игроки из разных клубов, в том числе из Ленинграда… Команду специально усилили. Я не говорю, что команда была слабая или дутая, я говорю, что админресурс тогда был очень мощный. И это невозможно отрицать.
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