«Динамо» крупно обыграло ЦСКА в первом матче Братского кубка

ЦСКА проиграл «Динамо» в первом матче за Братский кубок (0:5).
Счёт на 26-й минуте встречи открыл Ярослав Гладышев. Арсен Захарян на 60+2-й удвоил преимущество «бело-голубых». За две победы в пенальти-челлендже (на 30-й и 60-й минуте) команда получила ещё +2 гола. Андрей Мазурин на 69-й забил 5-й гол «Динамо». Иван Лепский на 90-й получил красную карточку.
Команды сыграли 3 тайма по 30 минут.
Второй тайм ДИНАМО заиграла веселее, появился кураж, тепм. Команда использовала средний и короткий пас, появилась острота, а с ней и чудо гол, а точнее сказать- чудо пас Тюкавина, который, к слову сказать мало чем выделялся до этого. Но, и гол, и пас, несмотря на товарняк- украсили игру, и старания команды!!!
Третий тайм, фактически, стал доигровкой первых двух. Хотя, игра ДИНАМО понравилась, даже в таком молодежном составе. Непонятно только, за что показали КК, которой там и близко не было... В целом, если говорить об игре- стиль ДИНАМО, движение, рисунок понравились, даже несмотря на начало сезона и статус игры!
Наша ЦЗ, как обычно допускала немало ошибок, особенно Маричаль, но надо признать, что несколько раз, он удачно выносил мяч из штрафной, после банальных армейских навесов. Конечно, чувствовалось, что армейцы мыслями уже в игре за СК, что не отменяет и не умоляет победу ДИНАМО.
И последнее. Комментатору матча, следует помнить, что слово "банановый навес" в исполнении Дасы- НЕКОРРЕКТНО!!! А также, когда комментатор вспоминал статистику ДИНАМО прошлого сезона, ему стоило было бы вспомнить, что только 7 мячей, ДИНАМО пропустило, когда на три игры команду возглавил продавец из магазина, и когда Славиши в команде уже не было.
Вобщем, болельщиков ДИНАМО с побеДой!!! Игра понравилась! Смотрим завтра!
Второй тайм ДИНАМО заиграла веселее, появился кураж, тепм. Команда использовала средний и короткий пас, появилась острота, а с ней и чудо гол, а точнее сказать- чудо пас Тюкавина, который, к слову сказать мало чем выделялся до этого. Но, и гол, и пас, несмотря на товарняк- украсили игру, и старания команды!!!
Третий тайм, фактически, стал доигровкой первых двух. Хотя, игра ДИНАМО понравилась, даже в таком молодежном составе. Непонятно только, за что показали КК, которой там и близко не было... В целом, если говорить об игре- стиль ДИНАМО, движение, рисунок понравились, даже несмотря на начало сезона и статус игры!
Наша ЦЗ, как обычно допускала немало ошибок, особенно Маричаль, но надо признать, что несколько раз, он удачно выносил мяч из штрафной, после банальных армейских навесов. Конечно, чувствовалось, что армейцы мыслями уже в игре за СК, что не отменяет и не умоляет победу ДИНАМО.
И последнее. Комментатору матча, следует помнить, что слово "банановый навес" в исполнении Дасы- НЕКОРРЕКТНО!!! А также, когда комментатор вспоминал статистику ДИНАМО прошлого сезона, ему стоило было бы вспомнить, что только 7 мячей, ДИНАМО пропустило, когда на три игры команду возглавил продавец из магазина, и когда Славиши в команде уже не было.
Вобщем, болельщиков ДИНАМО с побеДой!!! Игра понравилась! Смотрим завтра!
Но пару слов об игре Динамо вставлю..
Марцел Личка, едва появившись в команде, так её нагрузил, что ребятишки наши буквально скрежетали зубами.
Многие из них жаловались, что такой тяжести и интенсивности тренировок они
не встречали ещё ни у кого и никогда.
Как следствие- в первом товарняке против Хабаровска несколько дней назад еле ноги таскали, хотя и мучительно выиграли.
А вот сегодня были посвежее и уже немножко побежали.
Мало того, несмотря на довольно большое пока количество разнообразных ошибок, обнаружили в себе некоторый вкус к игре, чего весной наблюдалось весьма редко.
Даже пытались моментами остро комбинировать, и порой довольно удачно.
БОльшую часть первого тайма провели бледненько, но затем порозовели, обрели нерв, увидели друг друга, и как-то сразу отлегло..)
Мяч начал более-менее нормально ходить, разрывы в линиях растворились, заметно увереннее почувствовали себя игроки центра поля.
Для устойчивых первых впечатлений пока рановато, но осмысленность индивидуальных действий и организации командной игры начала понемногу проступать, а это ведь только второй матч под руководством Лички.
Если дело пойдёт так и дальше..
Но не будем загадывать. Чтоб, чего доброго, не сглазить)
ЗЫ.
У армейцев на последних минутах вышел Думбия..
Это значит, что завтра у нас выйдет Кеша?) Не просто же потусоваться он приехал на этот Братский Кубок?)
Но пару слов об игре Динамо вставлю..
Марцел Личка, едва появившись в команде, так её нагрузил, что ребятишки наши буквально скрежетали зубами.
Многие из них жаловались, что такой тяжести и интенсивности тренировок они
не встречали ещё ни у кого и никогда.
Как следствие- в первом товарняке против Хабаровска несколько дней назад еле ноги таскали, хотя и мучительно выиграли.
А вот сегодня были посвежее и уже немножко побежали.
Мало того, несмотря на довольно большое пока количество разнообразных ошибок, обнаружили в себе некоторый вкус к игре, чего весной наблюдалось весьма редко.
Даже пытались моментами остро комбинировать, и порой довольно удачно.
БОльшую часть первого тайма провели бледненько, но затем порозовели, обрели нерв, увидели друг друга, и как-то сразу отлегло..)
Мяч начал более-менее нормально ходить, разрывы в линиях растворились, заметно увереннее почувствовали себя игроки центра поля.
Для устойчивых первых впечатлений пока рановато, но осмысленность индивидуальных действий и организации командной игры начала понемногу проступать, а это ведь только второй матч под руководством Лички.
Если дело пойдёт так и дальше..
Но не будем загадывать. Чтоб, чего доброго, не сглазить)
ЗЫ.
У армейцев на последних минутах вышел Думбия..
Это значит, что завтра у нас выйдет Кеша?) Не просто же потусоваться он приехал на этот Братский Кубок?)