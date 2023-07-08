«Динамо» крупно обыграло ЦСКА в первом матче Братского кубка

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вчера, 15:40

ЦСКА проиграл «Динамо» в первом матче за Братский кубок (0:5).

Счёт на 26-й минуте встречи открыл Ярослав Гладышев. Арсен Захарян на 60+2-й удвоил преимущество «бело-голубых». За две победы в пенальти-челлендже (на 30-й и 60-й минуте) команда получила ещё +2 гола. Андрей Мазурин на 69-й забил 5-й гол «Динамо». Иван Лепский на 90-й получил красную карточку.

Команды сыграли 3 тайма по 30 минут.