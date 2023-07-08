«Црвена Звезда» крупно обыграла «Нефтчи» в матче Кубка Матч Премьер

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вчера, 21:39

«Нефтчи» уступил «Црвене Звезде» в матче 2-го тура Кубка Матч Премьер (0:4).

Мирко Иванич открыл счет на 9-й минуте, удвоил преимущество команды Стефан Митрович на 17-й. Третий гол команды забил Осман Букари на 45-й минуте, а заключительным голом поединка отметился Йован Шливич на 81-й.

После этой встречи сербская команда лидирует в таблице (6 очков), коллектив из Баку расположился на последней строчке (0 баллов).