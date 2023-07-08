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«Црвена Звезда» крупно обыграла «Нефтчи» в матче Кубка Матч Премьер

вчера, 21:39
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)0 : 4Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Нефтчи» уступил «Црвене Звезде» в матче 2-го тура Кубка Матч Премьер (0:4).

Мирко Иванич открыл счет на 9-й минуте, удвоил преимущество команды Стефан Митрович на 17-й. Третий гол команды забил Осман Букари на 45-й минуте, а заключительным голом поединка отметился Йован Шливич на 81-й.

После этой встречи сербская команда лидирует в таблице (6 очков), коллектив из Баку расположился на последней строчке (0 баллов).

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:41
Прокакавши со счётом 0-5,наш славный ЦСКА получил медали за прошлый сезон.По мне,так кое-кого треба уволить за этот прекрасный момент...чего-то.
Проигравшие всегда так говорят,а в остальных случаях-"Мы стремимся к победе во всех матчах".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:37
Победитель турнира.
drug01
drug01
вчера в 22:25
Это верный шаг к победе в турнире, Зенит будет Второй
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:01
Кому нужен этот кубок, просто вышли размяться, как и ЦСКА с Динамо!
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