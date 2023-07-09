«Динамо» выиграло Братский кубок, обыграв ЦСКА в результативном матче

«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 6:3 в матче Братского кубка, став обладателем трофея.
В первой половине матча за ЦСКА отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч, оформивший дубль. После Вячеслав Грулёв реализовал два выхода один на один с вратарём в течение двух минут второго тайма. Также «Динамо» выиграло оба челленджа в перерывах. Пятый гол динамовцев забил Фёдор Смолов, а точку в матче поставил Андрей Мазурин.
Матч проходил в формате трёх таймов по 30 минут.
А вот у нас молодежь не самая удачная, особенно в защите. И здесь, вопросы к тренерам молодежки: как вы готовите команду, если она так играет?! Грубейшие ошибки, простейшие, причем против сверстников из ЦСКА!!! Вратарская позиция слабая- Будачев не убедил- второй гол его.
Ну и немного по игре. Сразу скажу, вчера, игра мне понравилась больше и по содержанию, и по настрою. Сегодня, первые полтора тайма- ни о чём, бессистемный сумбур, куча ошибок, особенно в защите. Средней линии не было, атака невыразительная... И тут, вдруг, при счете 0:3, ДИНАМО выстреливает в виде двух красивых мячей в ворота ЦСКА!!! Причем, именно геометрия паса, комбинаций понравилась!!! Великолепно сыграл Грулев в виде центрального наконечника!!! Я всегда говорил и говорю- если игрок хочет расти- он должен быть универсалом, и играть на любой позиции!!!
Ну и третий тайм- вышла основа, и окончательно всё расставила по местам. С выходом Захаряна появилась мысль в игре, появились комбинации. Отдельные молодые футболисты ДИНАМО понравились, но защитники молодежки ДИНАМО- вызывают много вопросов... Смолов всё-таки мастер, его гол хорош и показателен! Норманн, при всей моей симпатии к нему, сегодня не убедил, особенно в первом мяче в наши ворота. Нужен надежный опорник- нужна достойная ЦЗ.
Про пенальти в шоу говорить не хочу- комедию не комментирую. Скажу пару слов о Кураньи. В интервью, он сказал, что приятно видеть заполненные трибуны благодаря дружескому дерби. А разве в играх Спартака с ЦСКА или с Зенитом меньше людей приходят? Но ведь при всем желании, дружескими, эти матчи назвать нельзя...
Вобщем, болельщиков ДИНАМО с побеДой в турнире!!! Ждем начала чемпионата, тогда и поговорим. Работы у Лички много, но, я уверен, что всё у него получится- я в него верю верю, в ДИНАМО!!! А болельщикам ЦСКА- хочу пожелать удачи в СК! Всем Здоровья!!!
А вот у нас молодежь не самая удачная, особенно в защите. И здесь, вопросы к тренерам молодежки: как вы готовите команду, если она так играет?! Грубейшие ошибки, простейшие, причем против сверстников из ЦСКА!!! Вратарская позиция слабая- Будачев не убедил- второй гол его.
Ну и немного по игре. Сразу скажу, вчера, игра мне понравилась больше и по содержанию, и по настрою. Сегодня, первые полтора тайма- ни о чём, бессистемный сумбур, куча ошибок, особенно в защите. Средней линии не было, атака невыразительная... И тут, вдруг, при счете 0:3, ДИНАМО выстреливает в виде двух красивых мячей в ворота ЦСКА!!! Причем, именно геометрия паса, комбинаций понравилась!!! Великолепно сыграл Грулев в виде центрального наконечника!!! Я всегда говорил и говорю- если игрок хочет расти- он должен быть универсалом, и играть на любой позиции!!!
Ну и третий тайм- вышла основа, и окончательно всё расставила по местам. С выходом Захаряна появилась мысль в игре, появились комбинации. Отдельные молодые футболисты ДИНАМО понравились, но защитники молодежки ДИНАМО- вызывают много вопросов... Смолов всё-таки мастер, его гол хорош и показателен! Норманн, при всей моей симпатии к нему, сегодня не убедил, особенно в первом мяче в наши ворота. Нужен надежный опорник- нужна достойная ЦЗ.
Про пенальти в шоу говорить не хочу- комедию не комментирую. Скажу пару слов о Кураньи. В интервью, он сказал, что приятно видеть заполненные трибуны благодаря дружескому дерби. А разве в играх Спартака с ЦСКА или с Зенитом меньше людей приходят? Но ведь при всем желании, дружескими, эти матчи назвать нельзя...
Вобщем, болельщиков ДИНАМО с побеДой в турнире!!! Ждем начала чемпионата, тогда и поговорим. Работы у Лички много, но, я уверен, что всё у него получится- я в него верю верю, в ДИНАМО!!! А болельщикам ЦСКА- хочу пожелать удачи в СК! Всем Здоровья!!!
Всё более популярным в последние пару лет становится требование сосредоточиться на российских футболистах и чуть ли не вовсе отказаться от легов.
Так вот, сомнительность такого подхода хорошо видна по многочисленным попыткам Динамо вырастить в российской среде приличных центрдефов.
Из этого пока ничего не выходит.
Некоторым исключением является Саба Сазонов, но и тот по футбольному гражданству грузин. Впрочем, и его, на мой взгляд, "короновали" несколько рановато.
Все же остальные попытки успеха не приносят- Зорину, Цесю, Осокину и другим закрепиться не удалось.
Вот и эти парни, Лепский и Зайдензаль, которых пробует привлекать Личка, как-то не внушают, допуская слишком много косяков, которых на молодость и неопытность списать трудно..
Ну и немного о матче.
Далёкими от хороших кондиций у нас выглядят Макаров, Лесовой, Смолов, Парш, Норманн.
Возможно, это пока следствие тяжких тренировок у Лички.
Но в принципе, картина вышла невесёлая- армейская молодёжка во главе
с Гайчем порвала их в лоскуты, по крайней мере, пока малость не подустала).
Норманн вообще в своём репертуаре..
Вчера после предматчевой разминки отказался играть, а сегодня выдержал полчаса и сблызнул в тину, хотя вот как раз он работает на треньках по индивидуальной программе, дабы не перетрудился, болезный.
К тому же вокруг него какая-то муть происходит, педалируемая, похоже, им самим. Его арендное соглашение истекло 30 июня, потом его неким таинственным образом продлили до конца августа, а он сам тем временем
нанял адвокатов для расторжения своих контрактов с российскими клубами.
Будем поссмотреть, как и чем завержится эта санта-барбара по-норвежски.
В ряд игроков не в форме "просился" и Славка Грулёв, но он, слава богу,
к середине второго тайма проснулся и даже раззабивался.
Может ещё реанимируется после истекшего сезона, в ходе которого предыдущий тренер-охламон его практически уничтожил.
А вот насчёт армейцев..
Ну, дело конечно не моё, и подробно вторгаться в тему не буду, но по этим двум дням складывается впечатление, что там в тренировочном процессе нечто не то с распредением нагрузок.
Впрочем, тренерскому штабу ЦСКА виднее.
Всё более популярным в последние пару лет становится требование сосредоточиться на российских футболистах и чуть ли не вовсе отказаться от легов.
Так вот, сомнительность такого подхода хорошо видна по многочисленным попыткам Динамо вырастить в российской среде приличных центрдефов.
Из этого пока ничего не выходит.
Некоторым исключением является Саба Сазонов, но и тот по футбольному гражданству грузин. Впрочем, и его, на мой взгляд, "короновали" несколько рановато.
Все же остальные попытки успеха не приносят- Зорину, Цесю, Осокину и другим закрепиться не удалось.
Вот и эти парни, Лепский и Зайдензаль, которых пробует привлекать Личка, как-то не внушают, допуская слишком много косяков, которых на молодость и неопытность списать трудно..
Ну и немного о матче.
Далёкими от хороших кондиций у нас выглядят Макаров, Лесовой, Смолов, Парш, Норманн.
Возможно, это пока следствие тяжких тренировок у Лички.
Но в принципе, картина вышла невесёлая- армейская молодёжка во главе
с Гайчем порвала их в лоскуты, по крайней мере, пока малость не подустала).
Норманн вообще в своём репертуаре..
Вчера после предматчевой разминки отказался играть, а сегодня выдержал полчаса и сблызнул в тину, хотя вот как раз он работает на треньках по индивидуальной программе, дабы не перетрудился, болезный.
К тому же вокруг него какая-то муть происходит, педалируемая, похоже, им самим. Его арендное соглашение истекло 30 июня, потом его неким таинственным образом продлили до конца августа, а он сам тем временем
нанял адвокатов для расторжения своих контрактов с российскими клубами.
Будем поссмотреть, как и чем завержится эта санта-барбара по-норвежски.
В ряд игроков не в форме "просился" и Славка Грулёв, но он, слава богу,
к середине второго тайма проснулся и даже раззабивался.
Может ещё реанимируется после истекшего сезона, в ходе которого предыдущий тренер-охламон его практически уничтожил.
А вот насчёт армейцев..
Ну, дело конечно не моё, и подробно вторгаться в тему не буду, но по этим двум дням складывается впечатление, что там в тренировочном процессе нечто не то с распредением нагрузок.
Впрочем, тренерскому штабу ЦСКА виднее.