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«Динамо» выиграло Братский кубок, обыграв ЦСКА в результативном матче

вчера, 18:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 6:3 в матче Братского кубка, став обладателем трофея.

В первой половине матча за ЦСКА отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч, оформивший дубль. После Вячеслав Грулёв реализовал два выхода один на один с вратарём в течение двух минут второго тайма. Также «Динамо» выиграло оба челленджа в перерывах. Пятый гол динамовцев забил Фёдор Смолов, а точку в матче поставил Андрей Мазурин.

Матч проходил в формате трёх таймов по 30 минут.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
полезная тренировка, однако !
Capral
Capral
сегодня в 02:50
Сергеич, ты обвинил меня во всех смертных грехах. За что, за то что я поддерживаю отношения с человеком, которого уважаю и которого не уважаешь ты? Да, я желаю ЦСКА победы в СК, потому что гегемония Зенита всем надоела. Это криминал? Я уважаю Гинера за то, что этот человек, больше 20 лет держит команду на плаву, и которая выиграла за эти годы столько, что мне, как болельщику ДИНАМО- такое может только сниться!!! Это- тоже криминал? Когда Курбан перешел в Сочи, я, исключительно ради тебя стал болеть за Бердыева, хотя ты, знаешь моё давнее отношение к этому тренеру... И когда все подсмеивались над Курбаном- я был солидарен с тобой. Так в чем же я виноват?

Разве ,я указываю тебе с кем дружить? Нет. Так в чем же моя вина? Или ты считаешь, что я, в свои 67 лет могу как мальчишка менять взгляды?

Сергеич, Дружище, я с тобой не ссорился и очень надеюсь, что ты поймешь, и пересмотришь своё отношение ко мне.
Всегда с Уважением к тебе!
Capral
Capral
сегодня в 01:09, ред.
Все понятно!
Так вот, ты задавал мне вопросы из книг, которые ты имеешь в наличие и которых нет у меня.
Слушай внимательно. Больше других в ДИНАМО пострадал Й.Сабо, которого ударили по голове бутылкой. А главная ошибка Бескова, в том, что перед самой игрой, он поменял сыгранную пару ЦЗ Долматова-Сабо на Долматова-Долбоносова, который практически не имел игровой практики, а Сабо отправил на правый фланг. Это, в результате- сказалось на игре. Третий гол в наши ворота пришел после ошибки Долбоносова.

Я нашел в себе мужество признать свою неправоту, ты нет.
Будь здоров.
баск
баск
сегодня в 01:04
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:59
    Короче, долго думаешь- так не играют.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:56
    Кто пострадал больше других в матче КК в Барселоне в 1972 в составе ДИНАМО и какую главную ошибку совершил Бесков в преддверии этой игры?
    Только не смотри в справочники- отвечай сразу.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:50
    Да, этого я не знаю- признаю, но это то- что знаешь ты. Я не энциклопедия и не справочник, конечно многого не знаю. Но знаю многое другое.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:50
      баск
      баск
      сегодня в 00:48, ред.
      Ну, хорошо хоть сразу признался и не стал лазить по вики, тем более, что его там всё равно нет.

      Этот человек долго играл за первую мужскую Динамо на рубеже 60-70 годов. До главной команды так и не дорос, но честно тащил свою команду.
      Если интересно, это есть в книгах Верхолашина, одного из летописцев Динамо.

      А говоришь знаешь историю Динамо..
      И не тычь мне своими Йонкиными, это смешно.)

      Ну и ещё одно.
      Что бы там не писал Юрий Ваньят, в реальной жизни мне никогда не встречались болельщики Динамо, симпатизировавшие бы Спартаку и наоборот. Вот ни одного.

      Я не фанат, а простой кузьмич, и против Спартака ничего не имею, как и против любых других клубов. Но факт есть факт, так уж сложилось.
      Capral
      Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 00:43
      Сергеич, у нас разные взгляды на футбол, но это нас и объединяет.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:41
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:41
        Нет не знаю.
        баск
        баск
        сегодня в 00:40
        Так и знал, что опять заведёшь эту свою нелепую волынку про Йонкиных)
        Да, я не сразу их вспомнил, так там и вспоминать-то особо нечего)

        Кстати- кто такой Кулебякин, знаешь?)
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:34
        Ну конечно, и это говорит человек, который понятия не имеет, кто такие братья Ионкины. Ну пусть, хотябы, откроет любимую Википедию и узнает, чем знамениты братья. Что касаемо моих знаний, то помимо того, что я всю жизнь в футболе и не только, я еще, имею Счастье и Честь- общаться с нашими знаменитыми динамовцами прошлых лет!!! Это именно то, чего не имеет данный персонаж...
        баск
        баск
        сегодня в 00:29, ред.
        Вниманию персонажа-знатока: )))

        Мне ничего не нужно читать в википедии, поскольку сведения о вояже Динамо
        в Англию мне известны, во первых, от моих предков, всю жизнь болевших за Динамо, а во-вторых, из мемуаров участников, причём не только наших, но и английских.

        В частности, статья об этом вояже в википедии как раз и смастырена из таких мемуаров, в том числе из книги про Бескова "КГБ играет в футбол".
        Там прям целые куски из этой книги, и я рад за тебя, что ты освоил хотя бы эту статью и теперь тоже знаешь, что Орешкин был игроком ленинградского Динамо))
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:25, ред.
        И еще пару слов о взаимоотношениях московских команд. Рекомендую данному персонажу прочесть статью Ю.Ваньята за 1976г., где четко и ясно, автор пишет о солидарности ДИНАМО с клубом земляком- Спартаком, попавшему в тяжелейшее положение. Ваньят пишет, цитирую: "Вместе с Бесковым, в Спартак перешли Ю.Гаврилов и В.Павленко, тем самым, проявив, чисто человеческую солидарность. Никто из других московских клубов этого не сделал, хотя при желании могли бы"...

        Поэтому, не обязательно жить в Москве, чтобы быть элементарно образованным человеком.
        Capral
        Capral
        вчера в 23:58
          баск
          баск
          вчера в 23:35
          Возражу против странного тезиса, культивируемого на этой ветке, что братства болельщиков ЦСКА и Динамо, якобы, не существует и это выдумки.
          Особенно пикантно то, что настаивающие на этом тезисе персонажи не живут
          в Москве и не могут знать, существует оно на самом деле или нет.

          Зарождалось это братство очень давно, ещё до в*йны (имеется ввиду ВОВ),
          а впоследствии только ширилось.
          Если вдруг кому-нибудь интересно- маякните и я это разовью поподробнее.

          Сейчас же отмечу лишь, что на сегодняшний матч собралась куча народу, стадик был близок к аншлагу, и множество людей надели на себя футболки с логотипом Братского кубка, т.е. с принтом символики обоих, хотя это всего лишь простой товарняк и на такие матчи столько народу никогда не ходит.
          Зачем, казалось бы, им напяливать на себя эти футболки, если нет никакого братства?

          И с чего бы это болельщики ЦСКА скандировали во время матча "Динамо-Динамо", а динамовские болелы со своей стороны, скандировали "ЦСКА-ЦСКА"?)
          Их, наверное, кто-то заставил, Да? А может им организаторы кубка за это заплатили?)

          Ну, я посмотрел бы, как болельщики обоих клубов, хотя бы и за бабки, скандировали бы "Спартак-Спартак"..)
          Кстати, известный на футбольной Москве смешной клич "Москва без мяса" является ничем иным, как совместным творчеством фанатов ЦСКА и Динамо..)

          Спартачи- не сердитесь, творчество фанатов- штука зачастую сильно противоречивая, я об этом упомянул просто как о самОм факте..)
          stanichnik
          stanichnik ответ tgw9dq444sw6 (раскрыть)
          вчера в 23:31
            ВаняLOVE
            ВаняLOVE ответ lotsman (раскрыть)
            вчера в 23:10, ред.
            Играли юноши. 5 человек 17 летних и трое 18- летних. Из опытных Мендес 23 г, Гайч - 23 года и все. На замены тоже пацаны. Капитаном был 19-летний вратарь Тороп. Но к первому перерыву юнцы ЦСКА вели 3:0,
            tgw9dq444sw6
            tgw9dq444sw6
            вчера в 23:02, ред.
            Ну а что... думаю, это креативное (чуть не написал кретиническое) ноу-хау с тридцатиминутными таймами и в перерывах с пенальти, пробиваемыми неизвестно кем и неизвестно кому, можно перенести в основной чемпионат РПЛ. Зрелище станет еще более ярким, если одиннадцатиметровые будут пробивать представители ЛГБТ-сообщества. В первом перерыве - гoмoceкcуaлиcты, во втором - лecбиянки. Разумеется, за плату РФС через его КДК (там любят деньги и любят и умеют их собирать)... Опять же аудитория увеличится за счёт меньшинств: на своих смотреть будут приходить...
            Ну и по сегодняшнему матчу-шоу этого "Бл...ского кубка"... Какие молодцы динамовцы. Какая мощь... Ну в первом тайме не сильно преуспели, несмотря на помощь непревзойдённого профессионала Кураньи. Не сумели противостоять тяжеловесному Гайчу, о котором свои болельщики стали подзабывать. Зато потом вышли мощные, великовозрастные и опытные Смолов, Паршивлюк с прочими представителями основного состава - Грулёвыми, Лаксальтами и Захарянами и показали, где раки зимуют, этой армейской несовершеннолетней мелюзге из дубля (молодежки). Не команда, а "Динамо-машина"... Наверное, сейчас не только в "Спартаке", но и в великом "Зените" в панике спешно перекраивают планы подготовки к матчам с динамовцами в предстоящем сезоне...
            "Динамо" - уряяя !!!
            Чтобы было понятно... Являясь давним болельщиком ЦСКА, никогда не считал и не считаю московское "Динамо" братским клубом армейцев (да и реально не были они такими ещё с советских времён). Лучше откровенный враг, чем недруг в личине друга и брата...
            И динамовским болелам "по-братски" советую - лобзайте этот странный кубок и не обольщайтесь!..
            stanichnik
            stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            вчера в 22:41, ред.
            Доброго Здоровья Анатолий!
            Гордиться действительно есть чем, в столетней истории клуба есть много славных побед и до 1980 года у динамовцев Москвы против всех советских клубов был положительный баланс встреч. Но в новой истории(постсоветской) у бело-синих не так много достижений, а число трофеев можно посчитать по пальцам одной руки, поэтому я рад сегодняшнему локальному успеху, а с будёновцев не убудет, у них и так много и гораздо значимей и престижнее.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            вчера в 21:48
              Capral
              Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
              вчера в 20:59
              Это очень большие потери, но в любом случае- удачи!!!
              Capral
              Capral
              вчера в 20:58
              Хочу прояснить ситуацию, в истории и названии с "Братским кубком".
              Ну так вот, естественно, никаких братских отношений нет. Есть величайшая история, двух легендарных московских клубов. Если уж говорить о братских отношениях, то в советcкое время, братскими, отношения были между динамовскими командами, особенно Москвы и Киева, поскольку минское Динамо- было не более, чем фармклубом московского ДИНАМО, а москвич А.Мальцев очень дружил с киевлянином Л.Буряком.

              Но вот, занятная история, произошла в 1982г., в чемпионате СССР! За несколько туров до окончания первенства, две динамовские команды Киева и Минска вели упорную борьбу за чемпионство. И вот, минчане, приезжают в Москву и побеждают ДИНАМО-7:0, а через неделю и Спартак4:3!!!

              Киевляне подают протест, ввиду явно подозрительных игр минского Динамо и они правы- обе победы минского Динамо были договорными, которые и помогли Минску, впервые в своей истории стать чемпионом. К чему, я это рассказал. А вот к чему. Годом раньше, когда УЕФА разрешил 4-й команде от СССР учавствовать в КУ, на 4-е место в чемпионате претендовало московское ДИНАМО, и в последней игре чемпионата, если я ничего не путаю, москвичи играют с киевлянами в Москве, и в откровенном договорняке побеждают-2:1, и занимают, столь желанное 4-е место.

              Естественно, в 1982г., после договорняка москвичей с минчанами, киевляне были очень обижены на одноклубников из Москвы, и даже были слухи, что сам В.В.Щербицкий- давний болельщик киевлян занимался этим делом. Поэтому, коллеги, никаких братских отношений нет и не было никогда. Конечно, после победы сб.СССР на ОИ и на ЧЕ, и Л.И.Яшин и И.Нетто, наверняка были в кабаке, праздновали событие, целовались и обнемались, но дружбы, между клубами, ни с ЦСКА, ни даже с киевскими одноклубниками- никогда не было.
              pomor45
              pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
              вчера в 20:56
              Только не ушёл бы в Зенит тренером вратарей.
              pomor45
              pomor45
              вчера в 20:53
              Вот, что кони умеют, так это строить хорошую мину при плохой игре.
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
              вчера в 20:52
              К сожалению у ЦСКА в Казани не будет 3-х игроков основы, это Мойзеса, Облякова и Кучаева. Жаль, конечно, но это футбол. Надо играть , биться и сражаться.
              Capral
              Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
              вчера в 20:23
              Сергеич, Дружище- рад тебя видеть!
              Дело в том, что у ЦСКА все мысли о СК, я уверен. Они сегодня, даже состав молодежный выставили. И нам, и ЦСКА- этот кубок так нужен, как вчерашний снег. В игре с Зенитом, у армейцев несколько ведущих игроков не выйдут на поле, а Зенит в полном боевом. Трудно будет коникам противостоять сб.Бразилии, но я- буду болеть за ЦСКА, хотя и не считаю этот коллектив исторически дружеским, просто, у меня есть Друзья в этом клубе!!!
              Futurista
              Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
              вчера в 20:21
              Тороп...Игорь отдыхает)...
              Гость
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