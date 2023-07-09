«Динамо» выиграло Братский кубок, обыграв ЦСКА в результативном матче

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вчера, 18:49

«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 6:3 в матче Братского кубка, став обладателем трофея.

В первой половине матча за ЦСКА отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч, оформивший дубль. После Вячеслав Грулёв реализовал два выхода один на один с вратарём в течение двух минут второго тайма. Также «Динамо» выиграло оба челленджа в перерывах. Пятый гол динамовцев забил Фёдор Смолов, а точку в матче поставил Андрей Мазурин.

Матч проходил в формате трёх таймов по 30 минут.