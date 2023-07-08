Сборная Англии выиграла чемпионат Европы U21

Сборная Англии обыграла команду Испании (1:0) и стала победителем чемпионата Европы 2023 года U21.
Гол забил Кертис Джонс на 45+4-й минуте. Абель Руис на 90+9-й мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.
В прошлый раз победу на Евро праздновала команда Германии.
Англия, после забитого мяча- отошла в организованную оборону. Я смотрел игру.
Я написал не поприличнее, а солиднее- это разные понятия...
Англия, после забитого мяча- отошла в организованную оборону. Я смотрел игру.
Я написал не поприличнее, а солиднее- это разные понятия...
Сидя автобосом в штрафной)))
Вы матч смотрели ?
Испания переиграла по всем показателям , кроме графы забитые мячи
Сидя автобосом в штрафной)))
Вы матч смотрели ?
Испания переиграла по всем показателям , кроме графы забитые мячи