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Сборная Англии выиграла чемпионат Европы U21

вчера, 21:49
Англия (до 21)Логотип футбольный клуб Англия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Сборная Англии обыграла команду Испании (1:0) и стала победителем чемпионата Европы 2023 года U21.

Гол забил Кертис Джонс на 45+4-й минуте. Абель Руис на 90+9-й мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

В прошлый раз победу на Евро праздновала команда Германии.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт dailymail.co.uk
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:54
Целом Англия была сильнее всех остальных.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:03
Англия весь турнир провела неплохо - вот и победа!!!
ABir
ABir
сегодня в 03:20
Жаль, что испанцы не забили пенальти, интрига бы вновь возродилась. Смогли бы англичане от глухой обороны снова перейти к атаке, ведь снова надо было бы забивать
Capral
Capral ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 01:40, ред.
Испания играла в стихийный, пацанский футбол.
Англия, после забитого мяча- отошла в организованную оборону. Я смотрел игру.
Я написал не поприличнее, а солиднее- это разные понятия...
3ton
3ton ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:22
Англия смотрелась поприличнее )))
Сидя автобосом в штрафной)))
Вы матч смотрели ?
Испания переиграла по всем показателям , кроме графы забитые мячи
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:03
Congratulations!
sova147
sova147
вчера в 22:24
Наступила очередь Англии праздновать победу, молодцы!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:10
И ни одного мяча кстати не пропустили за весь турнир. У Англии сильнейшее поколение игроков подрастает. Этот успех закономерен. Молодцы!
Capral
Capral
вчера в 21:57
Я болел за Испанию. Жаль, проиграли... Но если откровенно, то Англия смотрелась солиднее во всех игровых компонентах. Конечно, пенальти мог многое изменить, но, и его еще тоже надо забить. Англию с победой!
cfhhhzk62qvx
cfhhhzk62qvx
вчера в 21:53
Англию с победой,кто как не родоначальники
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