Сборная Англии выиграла чемпионат Европы U21

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вчера, 21:49

Сборная Англии обыграла команду Испании (1:0) и стала победителем чемпионата Европы 2023 года U21.

Гол забил Кертис Джонс на 45+4-й минуте. Абель Руис на 90+9-й мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

В прошлый раз победу на Евро праздновала команда Германии.