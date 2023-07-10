«Челси» — клуб с самым крупным трансферным доходом в сезоне 2023/24

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вчера, 22:10

Статистический порта Transfermarkt опубликовал статистику клубов в самыми крупными трансферными доходами в сезоне 2023/24.

На первом месте оказался «Челси» (221 млн евро), на втором — «Лейпциг» (134 млн евро), а на третьем — «Боруссия» Дортмунд и «Спортинг» (по 108 млн евро).