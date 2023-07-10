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«Челси» — клуб с самым крупным трансферным доходом в сезоне 2023/24

вчера, 22:10

Статистический порта Transfermarkt опубликовал статистику клубов в самыми крупными трансферными доходами в сезоне 2023/24.

На первом месте оказался «Челси» (221 млн евро), на втором — «Лейпциг» (134 млн евро), а на третьем — «Боруссия» Дортмунд и «Спортинг» (по 108 млн евро).

«Челси» — клуб с самым крупным трансферным доходом в сезоне 2023/24

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 10:36
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала надо купить что-нибудь ненужное"
© Простоквашино
Маг_тм
Маг_тм ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 09:05
Купите кузяева
gbeaa57nx7wu
gbeaa57nx7wu
сегодня в 05:16
Сначала скупают всех подряд,потом продают,без большого прогресса
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:38
Судя по результатам в прошлом сезоне распродажа была верным решением.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:11
Волки, когда уже начнём подписывать, классных футболистов.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:54
Еще бы,столько килек,из банки продать,а их там еще набито!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:50
Для футбольного Хаба самое оно!))
sova147
sova147
вчера в 22:46
Идёт смена игроков а что будет дальше?????
протон
протон
вчера в 22:38
Ну еще бы, распродали всех.
Эти средства как правильно выдать еще вопрос.
Кроме Менди и Маунта у всех были высокие зарплаты, ведомость разгружена прилично.. клуб по факту с белого листа начинает, и у новых игроков новые контракты, без ЛЧ минус 30% это ощутимо… и ушли все кто хотел, а значит им не по пути с клубом. Пока немного жаль только по поводу ухода Хаверца. Вместо него выставил бы на трансфер Стерлинга.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:32
Трансферный баланс Челси на сегодня уже +133 млн.евро.

И это ещё не всё. Будут проданы ещё минимум 3-4 игрока (Обамеянг, Пулишич, Лукаку, Сарр, Хадсон-Одои…)
Но и так же будут покупки конечно
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:21
Челси в этом сезоне грамотно проработала, респект команде за такой доход. Умеют впаривать весь шлак в Саудию. Еше надо бы и Лукаку продать Интеру за 40 мультов, тут конечно Челси будет в минусе с этого трансфера, но лучше продать, Лукаку возможно будет сидеть на скамейке синих, если не продадут , он не входит в планы Поччетино, вообще не игрок под его стиль игры, возможно Аргентинец объяснить боссам Челси, и его продадут. Так что это цифра может вырости, Челси самый доходный клуб с продажи шлака , это радует. Поздравляю фанатов Синих, возможно увидим совсем другой Челси в этом сезоне. Надеюсь вернуться в топ четверку.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:17
Только этот доход какой то "безпонтовый" в футбольном плане.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:16
В Челси распродажа
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