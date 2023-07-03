«Барселона» продолжает платить зарплату Месси

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вчера, 12:52

Президент «Барселоны» сообщил, что клуб продолжает выплачивать зарплату нападающему , который покинул команду в 2021 году.

С предыдущим руководством клуба была согласована отсрочка до 2025 года по выплате ему заработной платы. Всё платится без проблем.