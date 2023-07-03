«Барселона» продолжает платить зарплату Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб продолжает выплачивать зарплату нападающему Лионелю Месси, который покинул команду в 2021 году.
С предыдущим руководством клуба была согласована отсрочка до 2025 года по выплате ему заработной платы. Всё платится без проблем.
В июне аргентинский форвард объявил о переходе из ПСЖ в «Интер Майами».
И, конечно, президент клуба ответил на главный вопрос. Месси пока не вернется, но каталонцы усиленно над этим работают.... Тот самый сериал, который всё никак не закончится...
И, конечно, президент клуба ответил на главный вопрос. Месси пока не вернется, но каталонцы усиленно над этим работают.... Тот самый сериал, который всё никак не закончится...
Но для адекватных объясню. Месси получает зарплату не за сегодня, а за тот период, когда играл за Барселону. Во время пандемии Месси и другие согласились получить часть зарплаты потом, чтобы смягчить удар пандемии по Барселоне. Сейчас пандемия закончилась и, как было условлено, Барселона начала выплачивать зарплату. Причем, не только Месси, но и другим игрокам.
Но для адекватных объясню. Месси получает зарплату не за сегодня, а за тот период, когда играл за Барселону. Во время пандемии Месси и другие согласились получить часть зарплаты потом, чтобы смягчить удар пандемии по Барселоне. Сейчас пандемия закончилась и, как было условлено, Барселона начала выплачивать зарплату. Причем, не только Месси, но и другим игрокам.