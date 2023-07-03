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«Барселона» продолжает платить зарплату Месси

вчера, 12:52

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб продолжает выплачивать зарплату нападающему Лионелю Месси, который покинул команду в 2021 году.

С предыдущим руководством клуба была согласована отсрочка до 2025 года по выплате ему заработной платы. Всё платится без проблем.

В июне аргентинский форвард объявил о переходе из ПСЖ в «Интер Майами».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:33
Да я об этом и не спорю, и в этом я полностью согласен с тобой, что бы не происходило в клубе, президент должен заботится о том, чтобы это не выходило за рамки клуба, а Лапорта свои личные амбиции ставит выше интересов клуба. Как, в принципе, до него делал и Бартомеу. Я считаю, что именно эти два президента и привели Барселону к тому кризису, в котором она оказалась.
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:24
Убедил. Но есть один нюанс. Все игроки сейчас получают выплаты, а не только Месси. Делать акцент на одном игроке, когда все такие, это неправильно. А учитывая, как Барселона поступила с Месси, их ни капельки не жалко.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:13, ред.
Да уж, другого и не ожидал. Как только всплывает неудобная правда, "настоящие болельщики" резко все забывают... Или может ты не видишь разницы в словах: "сокращение зарплаты" и "отсрочка"?

https://m.soccer.ru/news/1175329/bartomeu-hosep-barselona

https://m.soccer.ru/news/1175242/messi-lionel-barselona
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 07:22
Покажи мне новость, где говорится, что Месси согласился урезать свою зарплату. Такой новости не было. Зато была новость, что Месси и другие игроки Барселоны согласились на отсрочку выплаты зарплаты во время пандемии. Сейчас Месси и другие просто получают свою зарплату, на которую они заработали в 2020 году. Что не так?

Вот новость: https://www.6/tribuna/blogs/messironaldo/2953892.html
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:30
Вот только не нужно делать из Месси белого и пушистого. В пандемию из каждого утюга доносилось какой Месси благородный, что добровольно согласился на урезание зарплаты, чтобы помочь родному клубу в трудные времена, а сейчас вдруг выясняется, что никакого урезания и не было, а была лишь отсрочка, и плевал Месси на Барселону с её проблемами. Вот примерно такими обманами и создавался святой лик Месси на протяжении всей его карьеры. А аргентинец всегда личные (а особенно финансовые) интересы ставил выше клубных или командных.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:13
Да копейки там платятся... Аж до 25 года... Раздули из мухи слона... Лишь бы поболтать пока нет футбола... Решили заполнить антракт...
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:55
Очернить?) Я почему-то вообще не подумал плохо про Месси после этой новости) Но читаю комментарии… Видимо стандартная реакция у людей - уйти в негатив от зависти после подобных новостей. И это не от хорошей жизни, а от дефицита…
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 19:42
Устроил же себе жизнь человек)
Куда футболисты тратят деньги? Есть такие статьи может где-то?) Ну дома, автопарк - это понятно. Но они же миллиардеры некоторые. Куда?) Просто любопытно как они распоряжаются капиталом.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 19:26
Он вообще не виноват что ему платят,ну может быть за то что с Месси выиграли больше,чем без него..
Hamman
Hamman
вчера в 19:08
Жаль подробности контракта не разглашают. Может быть там прописано что и его детям, до их старости Барса обязана будет платить )))
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:31, ред.
Барса, она такая Барса.Месси молодец,добивай их!!!Будь умным, не будь как Барса!!!!!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:30
цирк
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:19
100%, подписываюсь под каждым словом
lotsman
lotsman
вчера в 15:17
Просто Барселона выплачивает долг.
Baggio R.
Baggio R. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:14
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:01
    Какой же Лапорта клоун! 2 года всех обманывал с возвращением Месси, а теперь решил его очернить. Зачем было сообщать эту информацию? Чтобы вызвать ненависть к Месси, таким образом получить поддержку? У него получилось. Большинство повелось на провокацию.

    Но для адекватных объясню. Месси получает зарплату не за сегодня, а за тот период, когда играл за Барселону. Во время пандемии Месси и другие согласились получить часть зарплаты потом, чтобы смягчить удар пандемии по Барселоне. Сейчас пандемия закончилась и, как было условлено, Барселона начала выплачивать зарплату. Причем, не только Месси, но и другим игрокам.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:53, ред.
    Месси, верни паспорт президенту Барсы!)...
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 14:31
    Главное, даже когда он перестал играть на уровне, о нем продолжают писать, давать награды
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 14:28
    Полностью согласен,ведь в ПСЖ на него игроки,просто положили,и он там никакой был!!! В Майями,под него подтягивают людей,кстати там есть те,которые,его тянули в Барсе!!!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 14:26
    Главное, даже когда он перестал играть на уровне, о нем продолжают писать, давать награды
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:17
    Барселона сама виновата
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:16
    Хорошую память гном о себе оставил
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 14:06
    Самый переоцененный и всегда вытягиваемый сильными мира сего игрок в истории. Барсу вытянули судьи с челси и псж, аргентину - на этом чм и в 2010. 4 спорных золотых мяча, немеряно спорных наград пониже, типа Игрок турнира и матча. Барсу, которая спасла его гормонами роста в детстве, мог и пощадить.
    Triem
    Triem
    вчера в 14:02
    Может пенсию, не перепутали?
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 13:42
    Месси – гений. Он до сих пор получает зарплату в Барсе.... А так можно? Конечно, если ты легенда клуба и семикратный обладатель ЗМ. Даже Лапорта не знает, как обхитрить аргентинца... правда есть и хорошие новости для Барсы. Проблем с Ла Лигой точно не будет, потому что такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей, и это не может не радовать болельщиков клуба

    И, конечно, президент клуба ответил на главный вопрос. Месси пока не вернется, но каталонцы усиленно над этим работают.... Тот самый сериал, который всё никак не закончится...
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 13:39
    Во устроился
    z2abqbe9pjwc
    z2abqbe9pjwc
    вчера в 13:29
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 13:22
      Сколько в обратку пускает?
      Спонсоры расслабились?т
      hаrut
      hаrut
      вчера в 13:18
      О как... тоже не плохо... может еще и ПСЖ ему должен?
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 13:08
      Оказывается он еше доит Барселону с 2021 года.
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