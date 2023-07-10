От шести до двухсот миллионов евро в год. Саудовская Аравия раздает миллиарды футболистам

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вчера, 13:45

Бензема, Роналду и Брозович купаются в деньгах.

Банега и Талиска сожалеют, что продешевили

Аргентинец и бразилец попали в Саудовскую Аравию до прыжка зарплат в местном футболе. Эверу выдали 10,5 миллионов евро, а бразильский напарник Роналду получает 6 миллионов евро. Но Криштиану столько зарабатывает за полторы недели в Саудовской Аравии. Двести миллионов евро в год с учетом бонусов это около 20 миллиардов рублей. Португалец спокойно может содержать «Спартак» или «Зенит» на свою нынешнюю зарплату.

Россиянину с зарплатой 50 000 рублей надо жить и работать 33 тысячи и 333 года, чтобы повторить оклад Роналду за 12 месяцев. Если раньше самые высокооплачиваемые футболисты получали от саудовцев от трех до шести миллионов евро, то теперь Брозович зарабатывает почти 3 миллиона евро в месяц. Понятно, почему опорник не оказался в «Барселоне», в «Аль-Насре» ему предложили около 33 миллионов евро, третий по окладу.

Выше только Бензема и Роналду, у обоих в районе 200 миллионов евро в год. И налоги шейхов не интересуют. Фирмино, которого едва не задушила толпа фанатов в аэропорту, получит около 20 миллионов евро в год. Причем контракт у него на три сезона. После прибытия бывшим футболистам европейских грандов дарят желтые цветы, на аравийском полуострове считают их символом драгоценностей. С подтекстом, футболисты сами как игрушки.

Жота Невеш из «Селтика» в 24 года выбрал команду Канте и Бензема, а в обмен получил трехлетний контракт на 11,5 миллионов евро в год. Вингер подсказал саудовцам, что в Португалии желтые цветы это символ дружбы. С огромными деньгами дружат близкие Кулибали, Рубена Невеша и Менди. Но активные закупки остановятся, ведь остается лимит на легионеров, по 8 иностранцев на команду. Не исключено, что основные сделки заключены.

Месси и Модрич отказались от состояния

В Саудовской Аравии взбесили друга Промеса, Зиеша забраковали врачи. Хаким ерничал, выложив фотографию своих коленей. Возможно, с Зиешем ошиблись. А вот Месси прав, что выбрал Майами вместо клуба в Саудовской Аравии. Только переход Лионеля в команду Роналду был бы интересным, но вряд ли Криштиану согласен. Жена Месси не взяла 1,2 миллиарда евро, Модрич отказался от 40 миллионов евро в год, Буффон не спешит взять 30 за два года.

Лукаку хочет играть в Европе, отказался от 25 миллионов евро. Соблазн большой, но есть нюанс. Все названые звезды футбола миллионеры без шейхов. Конечно, Джеррарда можно переубедить, молодой английский тренер сначала отказался, а потом взял 12 миллионов евро за два года. Но даже Черчесов хвастался, что отказался. Для многих в европейском футболе переезд в Саудовскую Аравию ассоциируется с футбольной пенсией для чемпиона.

И это правильное впечатление. Гомис, Марин, Мунтари, Харистеас, Джовинко, Буссуфа, Эдер и Муса использовали саудовцев, чтобы хорошо заработать. Но они де-факто завершали серьезную карьеру. Будут примеры, как у Витселя, который из Китая перебрался в «Атлетико», ведь Рубен и Жота достаточно молодые, чтобы пару лет побегать рядом с песками, а потом вернуться в Европу. Но для Бензема, Роналду, Брозовича и Канте это финальная станция.

Потратят миллиарды и потеряют интерес

Португалия, Испания, Марокко и Украина подают заявку на проведение ЧМ -2030 с сорока восемью участниками. У Саудовской Аравии, Греции и Египта будет серьезный конкурент. Возможно, принц откажется от борьбы за ЧМ . Катар принял прошлый мундиаль, а Северная Америка приютит следующий. Инфантино с радостью отдал бы аравийцам турнир, но европейцы и африканцы могут попросить о чередовании частей света.

Саудовская Аравия использует уловку с объединением континентов, но у Португалии и Испании большое преимущество – инфраструктура лучше, чем у греков и египтян. У чиновников ФИФА на совести тысячи смертей рабочих в Катаре, не хотят серию похожих грехов в Саудовской Аравии и Египте. Принц переключился на национальную лигу, развернули бурную деятельность, страна прямо платит футболистам, государство купило акции основных клубов.

А где пытались создать сильный чемпионат, полагаясь на финансирование из бюджета? Российская лига – хороший пример, что подобный подход не работает. Китайский чемпионат – еще более яркий случай, ведь там не было еврокубковой приманки, в отличие от РПЛ . Сейчас футболистов не спешат называть предателями, если уезжают в Саудовскую Аравию, как было с переездом на Дальний Восток. Но скоро Роналду надоест тренироваться с середняками.

Шейхи вложат миллиарды евро, вернее, раздадут их звездам футбола, ведь никакой добавочной стоимости у этой затеи нет. А позже резко изменят стратегию, как делали в «Анжи» или Китае. Впечатляет размах и класс заманенных игроков, первая десятка по зарплате получит минимум 560 миллионов евро за первый год. Если сложить оклады остальных игроков, добавить тренерские оклады и прочие расходах, то легко перейти миллиард евро за год.

Но на выходе получат лигу пенсионеров, которую в мире не будут смотреть. От приглашений отказались Дибала, Левандовски и Лукаку, а к молодым игрокам почти не цеплялись. Беллингем, Холанд и Мусиала остаются в Европе. Это история о разбрасывании денег с наперед понятным исходом. Заманят еще парочку ветеранов. Может, убедят Буффона, или даже через два года попробуют реанимировать лигу трансфером постаревшего Месси. Но это не спасет глобально.

Знаменитостей будет много. Пошли за Сарри, Биличем и Мане. Отдельные звезды будут радовать шейхов, но созвездием футбольной короны лига Саудовской Аравии не станет. Хотя бы потому, что все ведущие чемпионаты построены на традициях, правилах дикого, но рынка, и привязке к международным кубкам. В Саудовской Аравии мотивация только в деньгах. Подход не сработает, особенно раз местные футболисты не ровня англичанам, немцам или испанцам.