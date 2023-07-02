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Президент «Интер Майами» рассказал о зарплате Месси в клубе

вчера, 16:56

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о подписании нападающего Лионеля Месси.

В 2019 году мы начали думать о том, каким образом можно было бы его подписать. Месси может превратить MLS в одну из двух или трёх крупнейших лиг в мире. Я думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет также сделать это вне футбольного поля. Когда он уйдёт на пенсию, у него будет доля в клубе.

Я представляю жизнь Месси после футбола очень похожей на жизнь Дэвида (Бекхэма) или Майкла Джордана.

Мы много говорили с Хорхе (отцом Лионеля). Дэвид также разговаривал с ним, но только на футбольные темы. Мы разговаривали в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Я провёл весь чемпионат мира в Катаре, наблюдая за Аргентиной.

Мас сообщил, что зарплата аргентинца составит от 50 до 60 млн долларов в год. Также глава клуба высказался о подписании полузащитника Серхио Бускетса:

Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговаривали с Бускетсом около года.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Естественно, что для Месси деньги не главное, но и работать за гроши он не станет. Это нормальная практика работать за проценты с прибыли. Все менеджеры, риэлторы, актеры и т. д. так делают.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:54
А кто-то,раньше, говорил, что для Месси деньги НЕ главное...
abuefftagir
abuefftagir ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:18
НЕ ВСТРЕЧАЛ?Серьёзно?
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:14
Да, Штаты видятся больше на долгую перспективу, длинные деньги) Но бОльшие
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:44
Зарплата в клубе - только часть плана по привлечению Леонеля в США, у Месси личный контракт с Apple+ на процент от прибыли по трансляциям и личный контракт с Adidas.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:59
Долю в клубе... Какой ужас. Более жадных людей чем Месси с отцом, Неймар с отцом и Мбаппе с мамой я не встречал. Не зря они все трое в одном клубе даже оказались. Поиграй за наш клуб и часть клуба твоя нвсегда.
Хорошо, что Перес такого не допустит с Мбаппе. Клуб всегда должен быть выше игрока. Либо этот клуб без истории.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:51
За ходьбу по полю пешком неплохо.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 18:34
Хорошая зп, не обидели
Плюс доля в клубе, реклама в штатах и тд и тд
Я думаю в целом даже есть вероятность больше заработать, чем от арабов
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:19
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:18
    Помимо зарплаты будет черный нал. Это всем очевидно
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:04
    50-60 млн., плюс реклама, прицепом папаня новую схемку ухода от налогов синтезирует, и так с миру по нитке арабам на желчь...))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:02
    На самом деле, МЛС золотая жила. Те, кто выбрал СА, оказались недальновидными. У них фиксированный оклад. Большой, но оклад. А Месси выбрал получать процент с прибыли. Таким образом, он заработает гораздо больше. И это сделка на долгие годы, а не на 2-3 года, как в СА. Через 2 года у условного Бенземы или Роналду закончится контракт, а Месси будет дальше зарабатывать. Возможно, как президент клуба. К примеру, Бэкхем стал миллиардером именно в МЛС после окончания карьеры. Ну и конечно, в Америке жить гораздо приятнее, чем в СА.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:54
    МЛС не стать топ-лигой, это просто пузырь
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 17:45
    Зарплата Месси в США:

    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 17:36
    Млс хочет кинуть вызов Саудитам?
    sova147
    sova147
    вчера в 17:29
    Условия хорошие, отец доволен!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:13
    ...жизнь Месси после футбола очень похожей на жизнь Дэвида (Бекхэма) или ...Майкла Джексона)...

    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:09, ред.
    Короче...
    В 15-й команде таблицы (из 15-ти)....в 11-й Лиге по рейтингу ФИФА зарплата у одного игрока - 60 млн евро....

    А стоимость всего состава (28 игроков) чемпиона лиги ..."Цинциннати" - 45 млн €

    Да здравствует МЛС...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:03
    Короче, все будут в шоколаде...
    Гость
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