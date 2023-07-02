Президент «Интер Майами» рассказал о зарплате Месси в клубе

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о подписании нападающего .

В 2019 году мы начали думать о том, каким образом можно было бы его подписать. Месси может превратить MLS в одну из двух или трёх крупнейших лиг в мире. Я думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет также сделать это вне футбольного поля. Когда он уйдёт на пенсию, у него будет доля в клубе.

Я представляю жизнь Месси после футбола очень похожей на жизнь Дэвида (Бекхэма) или Майкла Джордана.

Мы много говорили с Хорхе (отцом Лионеля). Дэвид также разговаривал с ним, но только на футбольные темы. Мы разговаривали в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Я провёл весь чемпионат мира в Катаре, наблюдая за Аргентиной.