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«Манчестер Сити» получит 55 миллионов фунтов от криптовалютной биржи

вчера, 22:15

«Манчестер Сити» получит 55 млн фунтов стерлингов за 3 года.

«Горожане» сотрудничают с криптовалютной биржей OKX. Ее реклама будет располагаться на рукаве новой формы команды.

МС и ОКХ являются партнерами с 2022 года, но теперь на футболках коллектива будет размещен логотип спонсора.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:47
Если МС и дальше будут брать "трофеи", то получат от ОКХ целую "ферму"...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:59
Минуточку....)

А мну говорили, что крипта это плохо, чуть ли не пирамида, а они вон отслюнявили 55 лямов, в твердой. и небось ещё и зубоскалят....)

Что там нужно для производства крипты кроме мозгов и смекалки?)
Гость
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