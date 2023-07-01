«Манчестер Сити» получит 55 миллионов фунтов от криптовалютной биржи

«Манчестер Сити» получит 55 млн фунтов стерлингов за 3 года.
«Горожане» сотрудничают с криптовалютной биржей OKX. Ее реклама будет располагаться на рукаве новой формы команды.
МС и ОКХ являются партнерами с 2022 года, но теперь на футболках коллектива будет размещен логотип спонсора.
А мну говорили, что крипта это плохо, чуть ли не пирамида, а они вон отслюнявили 55 лямов, в твердой. и небось ещё и зубоскалят....)
Что там нужно для производства крипты кроме мозгов и смекалки?)
А мну говорили, что крипта это плохо, чуть ли не пирамида, а они вон отслюнявили 55 лямов, в твердой. и небось ещё и зубоскалят....)
Что там нужно для производства крипты кроме мозгов и смекалки?)