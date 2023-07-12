В РФС ожидают выдачу соглашения на использование системы офсайдных линий

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вчера, 21:09

В службе коммуникаций РФС рассказали о ситуации с применением системы офсайдных линий.

Матч за Суперкубок России пройдёт с использованием системы ВАР. РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения от ФИФА компании провайдеру системы офсайдных линий. Без этих документов РФС не имеет права заключать договор на приобретение офсайдных линий.

Прошлый сезон в российском чемпионате прошёл без показа офсайдных линий. Соглашение с британской компанией Hawk-Eye Innovations, ранее предоставлявшей технологию, истекло летом 2022 года.