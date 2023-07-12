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В РФС ожидают выдачу соглашения на использование системы офсайдных линий

вчера, 21:09

В службе коммуникаций РФС рассказали о ситуации с применением системы офсайдных линий.

Матч за Суперкубок России пройдёт с использованием системы ВАР. РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения от ФИФА компании провайдеру системы офсайдных линий. Без этих документов РФС не имеет права заключать договор на приобретение офсайдных линий.

Прошлый сезон в российском чемпионате прошёл без показа офсайдных линий. Соглашение с британской компанией Hawk-Eye Innovations, ранее предоставлявшей технологию, истекло летом 2022 года.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:38
Мозги все утекли за границу. Оставшимся не до футбола.
протон
протон
сегодня в 03:22
Зачем ждать зарубежную компанию и зависить от решения ФИФА/УЕФА. Своих мозгов что ли не хватит создать копьютерную графическую видеопрограмму, с нужным количеством видеокамер. Для внутреннего использования ни на кого озираться не стоит. : - В своё время именно в чемпионате СССР по футболу стали использовать в матчах несколько мячей, для уменьшения игровых пауз. И это быстро было одобрено и стало использоваться повсеместно.
ABir
ABir
вчера в 22:21
Без этих соглашений российскому футболу точно конец
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
ФИФА тоже законным образом подваривается на правилах...
Те кто должен надзор блюсти, барыжничают оборудованием...
Сп62
Сп62
вчера в 21:13
ВАР без офсайдных линий это не ВАР.
sova147
sova147
вчера в 21:11
Это будет большой прогресс и меньше ошибок....
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