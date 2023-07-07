В российском футболе появится единая система контроля карточек

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко рассказал о том, что рабочая группа представителей РПЛ , Первой лиги и других дивизионов работает над созданием единой электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС).

Это мультилиговое решение, начиная с Юношеской футбольной лиги, вся пирамида российского футбола будет работать под единой системой управления соревнованиями, но при этом нужно учитывать потребность каждой из лиг. Именно для этого сейчас сделана рабочая группа, в которую вошли представители РПЛ , ФНЛ и других лиг. Мы как раз, согласно утвержденному плану проекта, через сезон начинаем все работать на новой платформе.