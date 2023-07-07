В российском футболе появится единая система контроля карточек

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко рассказал о том, что рабочая группа представителей РПЛ, Первой лиги и других дивизионов работает над созданием единой электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС).
Это мультилиговое решение, начиная с Юношеской футбольной лиги, вся пирамида российского футбола будет работать под единой системой управления соревнованиями, но при этом нужно учитывать потребность каждой из лиг. Именно для этого сейчас сделана рабочая группа, в которую вошли представители РПЛ, ФНЛ и других лиг. Мы как раз, согласно утвержденному плану проекта, через сезон начинаем все работать на новой платформе.
На данный момент РПЛ продолжает работать на своей существующей платформе, мы — на своей, но все вместе работаем над реализацией проекта по общей ЭСУС. То есть в сезоне-2024/25 будет единая система, это не только карточки, но и вся статистика, начиная с заявочного процесса, со школ, что, в том числе позволяет учитывать компенсацию за футболиста той или другой школе, чтобы иметь всю информацию об игроке, там же система управления соревнованиями, календарь.
КБ не считается рекламой.
КБ не считается рекламой.