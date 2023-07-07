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В российском футболе появится единая система контроля карточек

вчера, 20:49

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко рассказал о том, что рабочая группа представителей РПЛ, Первой лиги и других дивизионов работает над созданием единой электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС).

Это мультилиговое решение, начиная с Юношеской футбольной лиги, вся пирамида российского футбола будет работать под единой системой управления соревнованиями, но при этом нужно учитывать потребность каждой из лиг. Именно для этого сейчас сделана рабочая группа, в которую вошли представители РПЛ, ФНЛ и других лиг. Мы как раз, согласно утвержденному плану проекта, через сезон начинаем все работать на новой платформе.

На данный момент РПЛ продолжает работать на своей существующей платформе, мы — на своей, но все вместе работаем над реализацией проекта по общей ЭСУС. То есть в сезоне-2024/25 будет единая система, это не только карточки, но и вся статистика, начиная с заявочного процесса, со школ, что, в том числе позволяет учитывать компенсацию за футболиста той или другой школе, чтобы иметь всю информацию об игроке, там же система управления соревнованиями, календарь.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:37
А я о чём? Что бы не делать,лишь бы ничего не делать.
minai
minai
вчера в 21:33, ред.
Моя карточка "Красное и Белое" подойдёт ?
КБ не считается рекламой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:25
Ниочем инновация, ну учтут они ряд карточек правильно, от этого футболисты не заиграют. А спишут, да, хорошо.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:20
Сколько сотен мулек спишут на это дело???
...А пуд как был,он так и есть :Шестнадцать килограмм.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:18
Какая инновация, аж с 2024 года общая система статистики в российском футболе будет, прямо офигеть))

А 20 лет назад об этом нельзя было задуматься? Фурсенко и Мутко ещё в 2008 году обещали выигрыш ЧМ Россией, миллиарды и миллиарды потратили на стадионы... В Саранске, где жителей примерно столько же, сколько вместимость стадиона, и вокруг нет городов... А до системы статистики дело не дошло, понимаю, слишком маленькие деньги, чтобы пилить, наверное)
Гость
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