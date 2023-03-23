В Египте судью отстранили за отмену гола после просмотра повтора в телефоне

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вчера, 12:42

Египетский рефери получил дисквалификацию от местной федерации футбола за то, что отменил гол после просмотра повтора по смартфону.

Инцидент случился во втором дивизионе Египта в игре между «Суэцем» и «Аль-Насром». В концовке гости забили гол, но хозяева начали протестовать, указывая на игру рукой. Рефери под давлением футболистов был вынужден взять у одного из фанатов телефон, чтобы еще раз оценить эпизод. Затем судья отменил взятие ворот.

Отмечается, что арбитр отстранен от работы на «неопределенный срок».