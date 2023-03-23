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В Египте судью отстранили за отмену гола после просмотра повтора в телефоне

вчера, 12:42

Египетский рефери получил дисквалификацию от местной федерации футбола за то, что отменил гол после просмотра повтора по смартфону.

Инцидент случился во втором дивизионе Египта в игре между «Суэцем» и «Аль-Насром». В концовке гости забили гол, но хозяева начали протестовать, указывая на игру рукой. Рефери под давлением футболистов был вынужден взять у одного из фанатов телефон, чтобы еще раз оценить эпизод. Затем судья отменил взятие ворот.

Отмечается, что арбитр отстранен от работы на «неопределенный срок».

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Все комментарии
foxsziver
foxsziver
вчера в 15:44
нормальный такой аналог VAR - смартфон)
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:43, ред.
В Египте система VAR отсутствует, или интернета на стадионе не было? Ну так можно и карточку выписывать игроку, чтобы больше не давил на судью, возможно судья молодой, неопытный был. Ну вот как он сделал, вообще не стоило, он этим только хуже себе сделал, лишив себя дальнейшего заработка в данной сфере. Это ж надо пойти к болельщикам и посмотреть на ихнем смартфоне повтор гола, да я думаю там толком то и не видно было была рука или нет. Сверхточный смартфон с ультрасъёмкой. Судья сам себе создал проблемы, сказал гол значит гол и.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:27
Аль-Насров развелось...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:59
Поделом ему.
shlomo
shlomo
вчера в 12:45
Вот так... лучше бы оставил все как есть...:)))
Гость
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