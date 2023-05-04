«Матч ТВ» прекратит использование дронов для съёмок матчей РПЛ

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вчера, 15:57

В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили, что телеканал вынужден прекратить использование квадрокоптеров для съёмок матчей РПЛ .

Накануне власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввели запрет на запуск дронов из-за атаки беспилотников на Кремль.

Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введённый в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций. При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам.

В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Дроны были выведены из строя военными и специальными службами с помощью систем радиолокационной борьбы с БПЛА.