VR-технологии помогли сборной Германии выиграть чемпионат Европы U17

Сборная Германии обыграла команду Франции и выиграла чемпионат Европы 2023 U17. Во многом это стало возможно благодаря применению VR-технологий. Главный тренер команды Кристиан Вюк дал комментарий по теме:

Умение принимать решения очень важно, и игроки могут это делать только в том случае, если они знают, где находятся другие участники матча. Мы хотим воспитать футболистов, которые воплощают в себе немецкий менталитет. Конечно, это включает в себя и физическую форму. Люди приходят на стадион, чтобы насладиться техничным, красивым, быстрым футболом. Так что помимо менталитета, связанного с желанием побеждать, это включает в себя и грамотные действия на поле.

Мы записали на три камеры тренировочную игру, чтобы количественно измерить движения головы. Это была наша отправная точка. Восемьдесят процентов игроков делали больше движений головой и занимали лучшие позиции в следующем матче.

Очень много игр и тренировок. Мы не можем заниматься физической формой футболистов еще больше, но есть возможность работать над мышлением. Виртуальная реальность — это еще один путь к эффективности, который способен сыграть решающую роль.

Это может помочь травмированным футболистам подготовиться к возвращению на поле. Если они не могут тренироваться, то, вероятно, они все же смогут заниматься в очках виртуальной реальности.