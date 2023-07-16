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Вендел называл «ужасающей» атмосферу в «Зените» и жаловался на руководство

сегодня, 00:08

Полузащитник Вендел хочет уйти из «Зенита».

По данным источника, бразилец довольно давно сообщил своему окружению, что не хочет возвращаться в Россию.

Вендел называл атмосферу в клубе «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», которые поступали от руководства «Зенита» в адрес многих игроков и сотрудников.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:51
Кто платит, тот и отдает приказы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:15
Значит уже не вернётся.
Спецом перешагнул черту.
Жаль, что уйдёт со скандалом.
Но это может аукнуться и нму самому...
adekvat
adekvat
сегодня в 04:34
Бананы редко подавали на завтрак, ужин и обед. Обиделся.
cmt952sd8chr
cmt952sd8chr
сегодня в 04:26, ред.
А он хотел за такие бешеные деньги только отдыхать.
Hauptman
Hauptman
сегодня в 04:24
С трудом верится в это, просто нужно найти причину слинять из России.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:57, ред.
Действительно? Вы это серьёзно?
Конечно мы многое не знаем, но давайте посмотрим, что на поверхности.
Зенит при Венделе безоговорочный лидер нашего футбола выиграно 3 ЧР, и 2 суперкубка. Мы видим как команда празднует, показывают раздевалку где те же латиноамериканцы устраивают карнавал.
И где здесь "ужасающая" обстановка?

А как понимать фразу где Венделю не нравились «угрозы и приказы», которые поступали от руководства «Зенита» в адрес многих игроков и сотрудников?
Что именно Вендел имеет ввиду?
Выполнение контрактных обязательств, а не за выполнения их штрафные санкции?
А назовите мне тогда хоть одну команду, причем не только в РПЛ, а во всём мире, где по другому.

Вендел просто хочет уйти, но есть контракт, а он видать хочет свалить с большой выгодой для себя. А наговорить можно многое, особенно когда говорят расплывчато без фактов, таких примеров в мире очень множество.
Так может и до того дойти, что латиносов в Зените угнетали... деньгами, а они бедные просто не могли убежать от таких денег и покорно молчали, терпели унижения от большой зарплаты. Вот такой вот плохой Зенит оказывается.
Tex
Tex
сегодня в 00:51
Не всем скрепный дух видимо заходит...
karnager
karnager
сегодня в 00:49
В Зените только Дзюбе было комфортно, остальным тяжко
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:43
Дорогостоящая крыса.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:35
Ну все,начался обсер,разбегаются макаки!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:25
Значит возможно действительно есть проблемы такого рода в этом футбольном клубе.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:19
И потёк понос!
Гость
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