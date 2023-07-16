Вендел называл «ужасающей» атмосферу в «Зените» и жаловался на руководство

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сегодня, 00:08

Полузащитник хочет уйти из «Зенита».

По данным источника, бразилец довольно давно сообщил своему окружению, что не хочет возвращаться в Россию.

Вендел называл атмосферу в клубе «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», которые поступали от руководства «Зенита» в адрес многих игроков и сотрудников.