Вендел называл «ужасающей» атмосферу в «Зените» и жаловался на руководство

Полузащитник Вендел хочет уйти из «Зенита».
По данным источника, бразилец довольно давно сообщил своему окружению, что не хочет возвращаться в Россию.
Вендел называл атмосферу в клубе «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», которые поступали от руководства «Зенита» в адрес многих игроков и сотрудников.
Конечно мы многое не знаем, но давайте посмотрим, что на поверхности.
Зенит при Венделе безоговорочный лидер нашего футбола выиграно 3 ЧР, и 2 суперкубка. Мы видим как команда празднует, показывают раздевалку где те же латиноамериканцы устраивают карнавал.
И где здесь "ужасающая" обстановка?
А как понимать фразу где Венделю не нравились «угрозы и приказы», которые поступали от руководства «Зенита» в адрес многих игроков и сотрудников?
Что именно Вендел имеет ввиду?
Выполнение контрактных обязательств, а не за выполнения их штрафные санкции?
А назовите мне тогда хоть одну команду, причем не только в РПЛ, а во всём мире, где по другому.
Вендел просто хочет уйти, но есть контракт, а он видать хочет свалить с большой выгодой для себя. А наговорить можно многое, особенно когда говорят расплывчато без фактов, таких примеров в мире очень множество.
Так может и до того дойти, что латиносов в Зените угнетали... деньгами, а они бедные просто не могли убежать от таких денег и покорно молчали, терпели унижения от большой зарплаты. Вот такой вот плохой Зенит оказывается.
Конечно мы многое не знаем, но давайте посмотрим, что на поверхности.
Зенит при Венделе безоговорочный лидер нашего футбола выиграно 3 ЧР, и 2 суперкубка. Мы видим как команда празднует, показывают раздевалку где те же латиноамериканцы устраивают карнавал.
И где здесь "ужасающая" обстановка?
А как понимать фразу где Венделю не нравились «угрозы и приказы», которые поступали от руководства «Зенита» в адрес многих игроков и сотрудников?
Что именно Вендел имеет ввиду?
Выполнение контрактных обязательств, а не за выполнения их штрафные санкции?
А назовите мне тогда хоть одну команду, причем не только в РПЛ, а во всём мире, где по другому.
Вендел просто хочет уйти, но есть контракт, а он видать хочет свалить с большой выгодой для себя. А наговорить можно многое, особенно когда говорят расплывчато без фактов, таких примеров в мире очень множество.
Так может и до того дойти, что латиносов в Зените угнетали... деньгами, а они бедные просто не могли убежать от таких денег и покорно молчали, терпели унижения от большой зарплаты. Вот такой вот плохой Зенит оказывается.