Карраскаль хотел перейти в «Спартак». Клуб отказался от трансфера

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вчера, 22:54

Полузащитник ЦСКА мог перейти в «Спартак».

По данным источника, колумбиец хочет перебраться в стан «красно-белых», но «Спартак» был не заинтересован в трансфере игрока.

«Спартак» не стал рассматривать кандидатуру Карраскаля, потому что в клубе посчитали, что футболист может оказать негативное влияние на коллектив.