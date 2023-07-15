Карраскаль хотел перейти в «Спартак». Клуб отказался от трансфера

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль мог перейти в «Спартак».
По данным источника, колумбиец хочет перебраться в стан «красно-белых», но «Спартак» был не заинтересован в трансфере игрока.
«Спартак» не стал рассматривать кандидатуру Карраскаля, потому что в клубе посчитали, что футболист может оказать негативное влияние на коллектив.
Конечно мы со временем узнает реальные причины, но моё мнение дело в перспективе, в перспективе денег.
ЦСКА в отличии от тех же Спартака и особенно Зенита не любят разбрасываться деньгами направо и налево. Пусть даже руководство в ЦСКА поменялось, но от курса тратить с умом не отказались.
Думаю болельщика не стоит этих игроков называть предателями, ведь они легионеры и для них ЦСКА это просто клуб в который они приехали зарабатывать, а если подвернулась лучший вариант в качестве денег, то почему бы и нет.
Собственно говоря это относится почти ко всем легионерам, не только РПЛ, а по всему миру.
Конечно мы со временем узнает реальные причины, но моё мнение дело в перспективе, в перспективе денег.
ЦСКА в отличии от тех же Спартака и особенно Зенита не любят разбрасываться деньгами направо и налево. Пусть даже руководство в ЦСКА поменялось, но от курса тратить с умом не отказались.
Думаю болельщика не стоит этих игроков называть предателями, ведь они легионеры и для них ЦСКА это просто клуб в который они приехали зарабатывать, а если подвернулась лучший вариант в качестве денег, то почему бы и нет.
Собственно говоря это относится почти ко всем легионерам, не только РПЛ, а по всему миру.
Хорошо и спартачи от него отказались.
Чемодан вокзал Карраскаль !)))
Хорошо и спартачи от него отказались.
Чемодан вокзал Карраскаль !)))