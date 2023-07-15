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Карраскаль хотел перейти в «Спартак». Клуб отказался от трансфера

вчера, 22:54

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль мог перейти в «Спартак».

По данным источника, колумбиец хочет перебраться в стан «красно-белых», но «Спартак» был не заинтересован в трансфере игрока.

«Спартак» не стал рассматривать кандидатуру Карраскаля, потому что в клубе посчитали, что футболист может оказать негативное влияние на коллектив.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:40
Троянский конь в Спартаке.)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:48
Легионеры армейцев почему-то бегут из клуба, и смотрят в стан конкурентов.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:32
Что то интересно происходит в ЦСКА, раз из команды игроки хотят уйти, да ещё к самым заклятым врагам в Спартак. А другой игрок считавшийся долгое время легендой клуба выбирает другого принципиального соперника Зенит.

Конечно мы со временем узнает реальные причины, но моё мнение дело в перспективе, в перспективе денег.
ЦСКА в отличии от тех же Спартака и особенно Зенита не любят разбрасываться деньгами направо и налево. Пусть даже руководство в ЦСКА поменялось, но от курса тратить с умом не отказались.

Думаю болельщика не стоит этих игроков называть предателями, ведь они легионеры и для них ЦСКА это просто клуб в который они приехали зарабатывать, а если подвернулась лучший вариант в качестве денег, то почему бы и нет.
Собственно говоря это относится почти ко всем легионерам, не только РПЛ, а по всему миру.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:38, ред.
Ещё один истинный "армеец" из-за бугра !((
Хорошо и спартачи от него отказались.
Чемодан вокзал Карраскаль !)))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:44
Там без него есть кому разлагать коллектив.К примеру,Белый Песец.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Так это полено пусть разлагает команду конюха
Гость
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