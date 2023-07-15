Защитник «Сассуоло» будет топом в «Спартаке». Закрывают дефицитную позицию, добавят в надёжности

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сегодня, 17:52

Сделка почти закрыта.

«Спартак» продолжает наводить шороху на трансферном рынке. В межсезонье это один из самых активных российских клубов. После сделок по Хесусу Медине и Тео Бонгонде «красно-белые» переключились на группу обороны – и нашли кандидата на позицию левого защитника.

Пытались подписать еще зимой

Рожерио – 25-летний бразилец, который на протяжении вот уже шести сезонов играет в Серии А за «Сассуоло». Внимание на защитника селекционеры московского клуба обратили еще в декабре 2022 года, но тогда помимо «красно-белых» на футболиста претендовала французская «Ницца» — и казалось, что фаворитом будут именно последние. На предложение «Спартака» итальянцы ответили отказом, но и в Лигу 1 Рожерио не отдали – он остался в «Сассуоло» вплоть до окончания сезона – а москвичи привезли на левый фланг португальца Томаша Тавареша.

К лету положение дел изменилось. 25-летний защитник провел очередной сезон на высоком уровне, стал получать еще больше игрового времени, при этом до истечения срока его действующего контракта с «черно-зелеными» остался лишь год. Спрос на бразильца в «Спартаке» сохраняется, да и рынок потихоньку оттаивает – на Захаряна претендует «Фейеноорд», Чаловым интересовались в Турции, Кузяев переходит в «Гавр» из Лиги 1. Да и Бонгонду все же удалось привезти.

По последним данным, стороны ведут переговоры, «Спартак» готов выплатить «Сассуоло» компенсацию в размере 8 миллионов евро – осталось согласовать сумму и сформировать график платежей. При этом сам футболист не против переезда в Россию, «красно-белые» успели выйти на связь с бразильцем и обсудить предварительные условия контракта.

Входить в сезон с Хлусевичем и Денисовым опасно

Дефицит крайних защитников в «Спартаке» — не новость. Зимнее подписание Томаша Тавареша пришлось очень кстати – португалец успел восстановиться после тяжелой травмы и приглянулся москвичам ввиду опыта работы с Абаскалем и своей вариативности. Это защитник высокого уровня по меркам РПЛ , но травматичность никуда не делась – и на тренировке с молодежной сборной Португалии Томаш вновь получил повреждение. Сообщалось, что речь о разрыве крестообразной связки – в таком случае на поле его получится увидеть нескоро.

И ужас в том, что помимо Тавареша в «Спартаке» нет латералей сопоставимого уровня. В старте регулярно выходили Даниил Денисов и Даниил Хлусевич. Первый подкупал физическими данными, но часто обрезался в защите и не был способен играть в пас. У последнего тоже наблюдались проблемы с чтением позиции и надежностью. В старте они выходили разве что из-за отсутствия качественной альтернативы. На скамейке остается разве что Леон Классен – к его качествам тоже большие вопросы.

При таком положении дел переманить к себе Рожерио жизненно необходимо. Есть у сделки несколько факторов риска. Прежде всего это узконаправленный левый защитник – он не так универсален, не впечатляет игрой в атаке и отдает предпочтение надежности в защите. Но в этом и его сильная сторона. Универсалов у «Спартака» достаточно – тот же Тавареш выходил и справа (родная позиция), и слева, Денисова перемещали между флангом и центром поля, Литвинова – между позициями центрбека и опорника, Хлусевича – между флангами. Теперь состав пополнил Медина – футболист, который в теории тоже может покрывать левую бровку. А вот по-настоящему надежных в обороне игроков москвичам не хватает. Бразильский защитник способен закрыть эту потребность – в перспективе он будет балансировать атакующий стиль Абаскаля, который приводит к образованию свободных зон.

В начале июля помимо Рожерио сообщалось, что «Спартак» рассматривает возможность подписания защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука – правда, там дальше слухов об интересе дело не зашло, так что футболист «Сассуоло» становится приоритетным вариантом.

Качественная трансферная кампания

«Спартаку» давно этого не хватало – чтобы конкурировать с «Зенитом», и усиление требуется соответствующее. Между тем КПД «красно-белых» на рынке был крайне слабым. Джордан Ларссон и Алекс Крал, Понсе приносили пользу лишь на дистанции одного сезона, Тиль, Урунов, Мирзов, Хендрикс и вовсе провалились. Более свежие примеры – Классен, Николсон, Кофрие.

В текущее межсезонье у москвичей есть шанс впервые за долгое время провести цельную и качественную кампанию, которую можно будет оценить положительно. Бонгонда вполне способен потянуть уровень РПЛ , Медина уже показал качество в ЦСКА – оба качественно усилят атакующую группу, зададут вариативность на флангах. Рожерио закроет дефицитную позицию крайнего защитника – игроки на нее есть, но качество крайне низкое.

Это еще не говоря о Давинсоне Санчесе – колумбийском центрбеке, который провел шестой сезон в составе топ-клуба Английской Премьер-Лиги. И за столь долгий срок из основной обоймы «Тоттенхэма» футболист так и не выпал. В реалиях РПЛ такие игроки способны быть лучшими – вспомнить хотя бы пример Деяна Ловрена, сменившего «Ливерпуль» на «Зенит», или более свежий пример – Малкома, который не заиграл в «Барселоне», зато в составе петербуржцев остается лучшим.