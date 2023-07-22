Гаврилов: «Чувствую себя нормально. По дому не скучаю»

Бывший футболист «Спартака» рассказал о своем состоянии после перенесенного инсульта.

Второй день нахожусь в институте головного мозга. Окончание реабилитации по расписанию стоит предварительно до 7 августа. Потом определят, есть ли у меня успехи. Может быть и такое, что дальше отправят восстанавливаться. Чувствую себя нормально. По дому не скучаю. А что мне там делать? Только лежать и телевизор смотреть. Сейчас настроен на то, чтобы все восстановить с помощью тренажеров, упражнений с логопедом.