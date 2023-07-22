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Гаврилов: «Чувствую себя нормально. По дому не скучаю»

сегодня, 10:36

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии после перенесенного инсульта.

Второй день нахожусь в институте головного мозга. Окончание реабилитации по расписанию стоит предварительно до 7 августа. Потом определят, есть ли у меня успехи. Может быть и такое, что дальше отправят восстанавливаться. Чувствую себя нормально. По дому не скучаю. А что мне там делать? Только лежать и телевизор смотреть. Сейчас настроен на то, чтобы все восстановить с помощью тренажеров, упражнений с логопедом.

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Все комментарии
Palex
Palex
сегодня в 12:04
А он что, не семейный, жена, дети, внуки...нет?
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 11:21
Здоровье, и только здоровье...
ОПС
ОПС
сегодня в 11:19
Торопиться не надо. Лучше обстоятельно и спокойно выздоравливать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:07
Здоровья Юрию и скорейшего выздоровления
Vadik
Vadik
сегодня в 11:01
Здоровья легенде советского футбола!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:59
Ещё внукам, правнукам нужны. Не торопись.
hаrut
hаrut
сегодня в 10:54
Здоровья и еще раз здоровья!!!!!!!! ....Дай Бог быстрого выздоровления!
Гость
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