Дивеев может пропустить первый матч ЦСКА в РПЛ из-за травмы

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА , рассказал, почему его клиент был заменён в матче за Суперкубок России против «Зенита».

Не силен в медицинских терминах, но знаю, что Игорь не мог играть и по этой причине был заменен. Не думаю, что это системная история. Поскольку он долгое время играл без травм. Видимо, организм реагирует на чрезмерные нагрузки таким образом. Сейчас проблема не решена, и этим будет заниматься медицинский штаб. Возможно, он не примет участия в первом туре.