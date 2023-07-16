Дивеев может пропустить первый матч ЦСКА в РПЛ из-за травмы

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, почему его клиент был заменён в матче за Суперкубок России против «Зенита».
Не силен в медицинских терминах, но знаю, что Игорь не мог играть и по этой причине был заменен. Не думаю, что это системная история. Поскольку он долгое время играл без травм. Видимо, организм реагирует на чрезмерные нагрузки таким образом. Сейчас проблема не решена, и этим будет заниматься медицинский штаб. Возможно, он не примет участия в первом туре.
Было заметно, как после ухода Дивеева прибавилось проблем у ворот Акинфеева. Незаменимых нет, как у нас водится. Но Игорь — важная боевая единица в составе ЦСКА.
В 1-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Урала».