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Дивеев может пропустить первый матч ЦСКА в РПЛ из-за травмы

вчера, 17:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал25.05.2024 Не начался

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, почему его клиент был заменён в матче за Суперкубок России против «Зенита».

Не силен в медицинских терминах, но знаю, что Игорь не мог играть и по этой причине был заменен. Не думаю, что это системная история. Поскольку он долгое время играл без травм. Видимо, организм реагирует на чрезмерные нагрузки таким образом. Сейчас проблема не решена, и этим будет заниматься медицинский штаб. Возможно, он не примет участия в первом туре.

Было заметно, как после ухода Дивеева прибавилось проблем у ворот Акинфеева. Незаменимых нет, как у нас водится. Но Игорь — важная боевая единица в составе ЦСКА.

В 1-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Урала».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:18
Не понял последний абзац, зачем эта вкусовщина.
lotsman
lotsman
вчера в 19:20
Ну первый матч у Армейцев не сложный, справятся.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:10
Здоровья Игорю, он нужен команде. А нашим постараться победить Урал и без него.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:01
Его будет не хватать,но думаю что должны и без него справиться!
Capral
Capral
вчера в 18:42
Однозначно, потеря. Скорейшего выздоровления!
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:34
Здоровья, быстрого восстановления. С Уралом обойдутся без него.
sova147
sova147 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:27
Очень часто подводит его здоровье! Ещё хочет куда-то за границу?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:49
Здоровья Игорю, быстрейшего восстановления.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:46
В начале сезона это очень плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:45
Это потеря для коней на первое туры...
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