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Педри высказал своё мнение про Гюндогана

сегодня, 14:10

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри восхищается своим одноклубником Илкаем Гюндоганом.

На него нельзя не обратить внимания. Мы все видели его игру в составе «Манчестер Сити», а теперь у меня появилась возможность наблюдать за ним и во время тренировок. Это зрелище — видеть, как он разворачивается и никогда не теряет мяч.

Напомним, «сине-гранатовые» объявили о переходе Гюндогана 26 июня.

Также 20-летний испанец рассказал о личных задачах на новый сезон.

Это было лето, когда у меня было много времени, чтобы поработать над своей физической формой. У меня было несколько травм, которые мешали мне наслаждаться тем, что я люблю больше всего — футболом. По совету клуба я много занимался силовыми тренировками, и это мне очень помогло.

В прошлом сезоне у меня было очень мало передач, и это то, над чем мне нужно работать. Хави призвал меня больше брать игру на себя.

Команда стала сильнее благодаря трём опытным игрокам, у которых мы можем многому научиться. Иньиго Мартинес, Ориоль Ромеу и Илкай Гюндоган являются приобретениями, которые принесут нам большую пользу, но при этом будет трудно заменить отсутствующих Серхио Бускетса и Жорди Альбу, потому что они были двумя большими столпами, как на поле, так и за его пределами.

«Барселона» является чемпионом Испании.

В минувшем сезоне Педри провёл 35 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:17
Гюндоган работяга на поле . Всегда будет полезен.
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