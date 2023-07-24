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«Торпедо» на последних минутах вырвало победу у «Химок» в игре Первой лиги

сегодня, 21:30
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Химки» уступили «Торпедо» в матче 2-го тура Первой лиги (1:2).

На 6-й минуте встречи Йорди Рейна вывел «автозаводцев» вперёд. Подмосковная команда отыгралась на 63-й — голом отметился Илья Берковский. На 90+3-й Владимир Москвичев забил победный мяч подопечных Жозепа Клотета.

«Химки» занимают 17-е место в турнирной таблице первенства, «Торпедо» — на 3-й строчке с 6 баллами.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:19
Дружище, если не возражаете- потревожу Вас еще раз. Мне, тема московского Торпедо особенно близка и приятна. Много лет симпатизирую этому клубу. Вот и сегодня, до последней минуты болел за Торпедо!!! Я стал симпатизировать Торпедо, после их чемпионства в 1976(О)! Это была великолепная команда, с отличным подбором игроков. Футбол Торпедо в тот период был романтическим, я бы даже сказал поэтическим!!! Признаюсь, как болельщик ДИНАМО- был влюблен в некоторых игроков Торпедо, особенно- вo В.Сахарова и Е.Храбростина.

А вот, уже в 1979г., после увольнения легендарного В.К.Иванова, на его место пришел тренер Шахтера В.Сальков, и фактически, уничтожил великолепную команду... По воспоминаниям отдельных футболистов Торпедо, игроки команды, настолько возненавидели нового тренера, что желали ему смерти. Да, было и такое...

Ну ладно, я Вас утомил, простите старика. Просто, иногда набегают воспоминания, о том- незабываемом времени...
Всего Доброго!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:36
Вполне смотрибельный матч выдали команды, тем более учитывая, что это уровень первой лиги! Торпедовцы были чуть более лучше, поэтому заслуженно и победили. А вот гол со штрафного который положил Берковский понравился больше всего. Красиво обманул Бабурина....
Гость
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