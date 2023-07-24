«Торпедо» на последних минутах вырвало победу у «Химок» в игре Первой лиги

«Химки» уступили «Торпедо» в матче 2-го тура Первой лиги (1:2).
На 6-й минуте встречи Йорди Рейна вывел «автозаводцев» вперёд. Подмосковная команда отыгралась на 63-й — голом отметился Илья Берковский. На 90+3-й Владимир Москвичев забил победный мяч подопечных Жозепа Клотета.
«Химки» занимают 17-е место в турнирной таблице первенства, «Торпедо» — на 3-й строчке с 6 баллами.
А вот, уже в 1979г., после увольнения легендарного В.К.Иванова, на его место пришел тренер Шахтера В.Сальков, и фактически, уничтожил великолепную команду... По воспоминаниям отдельных футболистов Торпедо, игроки команды, настолько возненавидели нового тренера, что желали ему смерти. Да, было и такое...
Ну ладно, я Вас утомил, простите старика. Просто, иногда набегают воспоминания, о том- незабываемом времени...
Всего Доброго!!!
А вот, уже в 1979г., после увольнения легендарного В.К.Иванова, на его место пришел тренер Шахтера В.Сальков, и фактически, уничтожил великолепную команду... По воспоминаниям отдельных футболистов Торпедо, игроки команды, настолько возненавидели нового тренера, что желали ему смерти. Да, было и такое...
Ну ладно, я Вас утомил, простите старика. Просто, иногда набегают воспоминания, о том- незабываемом времени...
Всего Доброго!!!