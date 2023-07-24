«Торпедо» на последних минутах вырвало победу у «Химок» в игре Первой лиги

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сегодня, 21:30

«Химки» уступили «Торпедо» в матче 2-го тура Первой лиги (1:2).

На 6-й минуте встречи Йорди Рейна вывел «автозаводцев» вперёд. Подмосковная команда отыгралась на 63-й — голом отметился Илья Берковский. На 90+3-й Владимир Москвичев забил победный мяч подопечных Жозепа Клотета.

«Химки» занимают 17-е место в турнирной таблице первенства, «Торпедо» — на 3-й строчке с 6 баллами.