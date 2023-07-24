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«Алания» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги

сегодня, 19:57
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Алания» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче 2-го тура Первой лиги (1:0).

На 26-й минуте встречи у нижнекамцев красную карточку получил Кирилл Морозов. Единственный гол на 45-й забил нападающий владикавказцев Ислам Машуков. У «барсов» на 68-й за вторую жёлтую карточку был удалён Николай Гиоргобиани.

«Алания» занимает 3-е место в турнирной таблице первенства, имея в активе 4 очка. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке с 3 баллами.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:13
«Алания» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги .
Ну во первых хочется поздравить всех болельщиков Алании с заслуженной Победой ! Во вторых как обычно есть вопросы к судейскому корпусу , которые должны были ставить пенальти в случае Гиоргобиани, однако почему-то увидели фол в нападении и дали красную карточку игроку Алании. Очень большой вопрос, где даже комментаторы матча остались в недоумении. Ну это вопрос к судейству и ЭСК. Нефтехимик в этом матче не наиграл даже на ничью . Подопечные Новикова не создали ни одного голевого момента, а вот у команды хозяев поля которые владели преимуществом все девяносто минут нехватило завершение в атаке . В любом случае итоговый счёт вполне справедливо ответил на вопрос о победителе этого матча . Автобус Новикова не дал возможности увеличить итоговый счёт матча . Ну вот как-то так. Всем Добра !
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 20:09
С чем Аланию мы и поздравляем.... нужно пытаться выходить в вышку..
Гость
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