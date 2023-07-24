«Алания» обыграла «Нефтехимик» в матче Первой лиги .

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сегодня, 19:57

«Алания» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче 2-го тура Первой лиги (1:0).

На 26-й минуте встречи у нижнекамцев красную карточку получил Кирилл Морозов. Единственный гол на 45-й забил нападающий владикавказцев Ислам Машуков. У «барсов» на 68-й за вторую жёлтую карточку был удалён Николай Гиоргобиани.

«Алания» занимает 3-е место в турнирной таблице первенства, имея в активе 4 очка. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке с 3 баллами.