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Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Катандзаро»

сегодня, 22:37
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 0Логотип футбольный клуб КатандзароКатандзароМатч завершен

«Фиорентина» обыграла «Катандзаро» в товарищеском матче (3:0).

На 54-й минуте игры счёт открыл Жонатан Иконе. Роландо Мандрагора на 61-й удвоил преимущество коллектива из Флоренции, а последний гол забил Александр Кокорин на 90+1-й.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:10
Глядишь и в Фиорентине опять поиграет.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:51
На кого забил?)...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:42
"Фиалкам" стоит задуматься - а не пора ли Сашка сделать капитаном.)))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 22:39
Сенсация года!
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