Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Катандзаро»

«Фиорентина» обыграла «Катандзаро» в товарищеском матче (3:0).
На 54-й минуте игры счёт открыл Жонатан Иконе. Роландо Мандрагора на 61-й удвоил преимущество коллектива из Флоренции, а последний гол забил Александр Кокорин на 90+1-й.
|Фиорентина3 : 0Катандзаро
|Матч завершен
«Фиорентина» обыграла «Катандзаро» в товарищеском матче (3:0).
На 54-й минуте игры счёт открыл Жонатан Иконе. Роландо Мандрагора на 61-й удвоил преимущество коллектива из Флоренции, а последний гол забил Александр Кокорин на 90+1-й.