Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Катандзаро»

1690141068

сегодня, 22:37

«Фиорентина» обыграла «Катандзаро» в товарищеском матче (3:0).

На 54-й минуте игры счёт открыл Жонатан Иконе. Роландо Мандрагора на 61-й удвоил преимущество коллектива из Флоренции, а последний гол забил на 90+1-й.