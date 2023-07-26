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Месси забил 100 разным командам за карьеру

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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:56
Согласен!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:51
Смех продлевает жизнь)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:50
Я не могу столько смеяться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
112910415
112910415
сегодня в 10:47
есть чем гордиться, есть !
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:41
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 10:40
    Это легенда
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:39
    Есть ещё рекорд для Интера... Никогда они не выигрывали первый тайм с разницей в три мяча и более.. Гений и здесь помог.. Сам того не зная..
    Futurista
    Futurista ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:38, ред.
    Там все считают за ним)..."Месси посещал туалет на 100 разных стадионах мира"...юбилейный был в Майами...
    Даже приз вручили уже...
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 10:33
    Не знал, что даже такую статистику считают. Но поздравляю Месси с юбилеем!
    abuefftagir
    abuefftagir
    сегодня в 10:23
    Гений, это не футболист.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 10:13
    Неплохо..
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 09:57
    А Королём не будет, титул не купить
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 09:47
    Статистика знает все. Только зачем?
    Гость
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