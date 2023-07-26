Месси забил 100 разным командам за карьеру

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).
По данным Opta, форвард забил 100 разным клубам за свою карьеру на взрослом уровне.
Аргентинец ранее выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).
По данным Opta, форвард забил 100 разным клубам за свою карьеру на взрослом уровне.
Аргентинец ранее выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».
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Даже приз вручили уже...
Даже приз вручили уже...