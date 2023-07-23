«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче 1-го тура РПЛ (3:2).
Полузащитник москвичей Даниил Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ, также эти голы — первые для него за «красно-белых» в чемпионате России. Игрок перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из тульского «Арсенала», за столичную команду футболист провёл в общей сложности 48 поединков.
Голевым пасом во встрече с южноуральцами отметился новичок «Спартака» — нападающий Тео Бонгонда.
В кой-то веке попал в створ ворот - и на тебе, дубль!
А вот в защите сыграл не очень надёжно, особенно в первом тайме были провалы с левого фланга.
В кой-то веке попал в створ ворот - и на тебе, дубль!
А вот в защите сыграл не очень надёжно, особенно в первом тайме были провалы с левого фланга.