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Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

сегодня, 20:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче 1-го тура РПЛ (3:2).

Полузащитник москвичей Даниил Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ, также эти голы — первые для него за «красно-белых» в чемпионате России. Игрок перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из тульского «Арсенала», за столичную команду футболист провёл в общей сложности 48 поединков.

Голевым пасом во встрече с южноуральцами отметился новичок «Спартака» — нападающий Тео Бонгонда.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:50
Очень вовремя прорвало Даниила на голы за Спартак.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:48
Да он всегда тяготел к атаке....)
makkie
makkie
сегодня в 21:44
Хлусевич очень удивил.
В кой-то веке попал в створ ворот - и на тебе, дубль!
А вот в защите сыграл не очень надёжно, особенно в первом тайме были провалы с левого фланга.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:02
Пожелаю ему ещё хотя бы три дубля в этом сезоне , ну и пару "хет триков".)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:25
И очень кстати для народной...
Viollator
Viollator
сегодня в 20:25
Даниил красава, забивака !
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