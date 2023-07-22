Кучаев провёл юбилейный матч за ЦСКА в РПЛ

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» стал юбилейным для полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
Хавбек провёл свою сотую игру в составе «армейцев» в РПЛ. За это время он забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» стал юбилейным для полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
Хавбек провёл свою сотую игру в составе «армейцев» в РПЛ. За это время он забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
Костю с соткой, здоровья, удачи.
Костю с соткой, здоровья, удачи.