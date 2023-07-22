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Кучаев провёл юбилейный матч за ЦСКА в РПЛ

сегодня, 18:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» стал юбилейным для полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

Хавбек провёл свою сотую игру в составе «армейцев» в РПЛ. За это время он забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:54
Не удачный юбилей)).
Костю с соткой, здоровья, удачи.
Гость
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