«Зенит» не проигрывает в первом туре РПЛ на протяжении 21 года подряд

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб не проигрывает в первом туре РПЛ на протяжении 21 года подряд, в последний раз уступив в матче открытия сезона в 2002 году против «Анжи» (0:2).
«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб не проигрывает в первом туре РПЛ на протяжении 21 года подряд, в последний раз уступив в матче открытия сезона в 2002 году против «Анжи» (0:2).
А Юран - этого не знал...и весь матч нервно прыгал на бровке....
А Юран - этого не знал...и весь матч нервно прыгал на бровке....