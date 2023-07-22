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«Зенит» не проигрывает в первом туре РПЛ на протяжении 21 года подряд

сегодня, 19:38
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб не проигрывает в первом туре РПЛ на протяжении 21 года подряд, в последний раз уступив в матче открытия сезона в 2002 году против «Анжи» (0:2).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:59
Судья Иванов и защитник Александров - это знали....
А Юран - этого не знал...и весь матч нервно прыгал на бровке....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
Главное-хороший старт сезона...
Гость
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