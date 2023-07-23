«Ростов» забил 1000-й гол в чемпионатах России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».
Игрок отличился на 39-й минуте встречи.
Этот гол стал 1000-м для ростовчан в чемпионатах России.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».
Игрок отличился на 39-й минуте встречи.
Этот гол стал 1000-м для ростовчан в чемпионатах России.
Поздравок всем ростовчанам!
Поздравок всем ростовчанам!
Молодцы, вперёд ребятушки, к новым рекордам !
Молодцы, вперёд ребятушки, к новым рекордам !