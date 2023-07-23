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«Ростов» забил 1000-й гол в чемпионатах России

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:46
Это надо отметить!
Поздравок всем ростовчанам!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:43
Мои поздравления РОСТСЕЛЬМАШ !
Молодцы, вперёд ребятушки, к новым рекордам !
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