«Зенит» не отпустит Сутормина в ЦСКА

Фланговый игрок «Зенита» Алексей Сутормин не перейдёт в ЦСКА. «Сине-бело-голубые» не хотят усиливать конкурента.
Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может перейти в ЦСКА на правах аренды.
Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провёл 20 матчей во всех турнирах и получил 2 жёлтые карточки. В стартовавшем сезоне россиянин провёл 13 минут в матче первого тура РПЛ и 1 минуту в Суперкубке России. Контракт Алексея с «Зенитом» действует до лета 2025 года.
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своего достаточно