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«Зенит» не отпустит Сутормина в ЦСКА

сегодня, 15:12

Фланговый игрок «Зенита» Алексей Сутормин не перейдёт в ЦСКА. «Сине-бело-голубые» не хотят усиливать конкурента.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может перейти в ЦСКА на правах аренды.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провёл 20 матчей во всех турнирах и получил 2 жёлтые карточки. В стартовавшем сезоне россиянин провёл 13 минут в матче первого тура РПЛ и 1 минуту в Суперкубке России. Контракт Алексея с «Зенитом» действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:33
А кто бы сомневался.? Пусть к лавке приклеится , но играть за ЦСКА не будет! Как это ожидаемо и типично для этого клуба. Взять игрока себе на лавку, чтобы другим не достался . Именно в таких действиях и заключается смысл честной спортивтвной борьбы. И главное за гос счет!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:15
сами с таким шлаком играйте
своего достаточно
Гость
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