«Зенит» не отпустит Сутормина в ЦСКА

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сегодня, 15:12

Фланговый игрок «Зенита» не перейдёт в ЦСКА . «Сине-бело-голубые» не хотят усиливать конкурента.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может перейти в ЦСКА на правах аренды.