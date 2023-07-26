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В «Страсбуре» подтвердили слухи о работе над переходом Захаряна

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Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:20
Много зависит от цены на Арсена. Не каждый клуб готов заплатить требуемую сумму.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:51
Сначала...Челси...потом..Лацио...затем...Страсбур...далее...Ференцварош...потом Белшина...затем Бей Беги...

Интерес к этому игроку точно в правильном направлении развивается???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:40
Откуда у Страсбура такие деньжища !?)))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:39
Скорее бы уже эта сага о Захаряне подошла бы к концу.... отдайте его хоть куда...
Гость
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