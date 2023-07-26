В «Страсбуре» подтвердили слухи о работе над переходом Захаряна

Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире подтвердил информацию о переговорах клуба с «Динамо» касательно перехода полузащитника Арсена Захаряна.
Это правда.
У футболиста также есть варианты в Италии.
Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире подтвердил информацию о переговорах клуба с «Динамо» касательно перехода полузащитника Арсена Захаряна.
Это правда.
У футболиста также есть варианты в Италии.
Интерес к этому игроку точно в правильном направлении развивается???
Интерес к этому игроку точно в правильном направлении развивается???