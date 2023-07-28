Сегодня УЕФА может запретить «Ювентусу» сыграть в Лиге Конференций.
Ранее сообщалось, что туринцы договорились с УЕФА об отстранении от еврокубков на 1 сезон, чтобы избежать наказания в будущем. Отмечается, что обсуждалось лишь дело, открытое УЕФА, обвинения, рассматриваемые в итальянских судах, не изучались в рамках данных переговоров.
В мае с «бьянконери» сняли 10 очков, команда заняла 7-е место в Серии А.
Закончилась эпоха Ювентуса, закончилась целая эра в 100-лет правления семейства Аньелли . 24 июля 1923 года Эдоардо Аньелли стал президентом Ювентуса. При этом он стал первым представителем семьи Аньелли, связавшим свою фамилию с цветами "бьянконери".
Эдоардо, затем Джанни, "Аввокато", Умберто, "Дотторе", и, наконец, Андреа. Это имена тех, кто возглавлял Ювентус лично, в качестве президентов, и связь между клубом и семьей не прерывалась никогда. Практически ничего из того, что было 100 лет назад, не осталось в неизменном виде. В Ювентусе тоже все постоянно развивается. От "Возлюбленной Италии" до "Старой синьоры", от итальянского клуба до мирового бренда — и все это в рамках футбольного мира, который сам по себе уже не похож на прежний !
Очень жаль, что так всё может закончится и кануть в лета Легендарная история с не менее легендарной семьёй ! В том числе и поэтому Ювентус это уникальная команда с уникальными достижениями !
Закончилась эпоха Ювентуса, закончилась целая эра в 100-лет правления семейства Аньелли . 24 июля 1923 года Эдоардо Аньелли стал президентом Ювентуса. При этом он стал первым представителем семьи Аньелли, связавшим свою фамилию с цветами "бьянконери".
Эдоардо, затем Джанни, "Аввокато", Умберто, "Дотторе", и, наконец, Андреа. Это имена тех, кто возглавлял Ювентус лично, в качестве президентов, и связь между клубом и семьей не прерывалась никогда. Практически ничего из того, что было 100 лет назад, не осталось в неизменном виде. В Ювентусе тоже все постоянно развивается. От "Возлюбленной Италии" до "Старой синьоры", от итальянского клуба до мирового бренда — и все это в рамках футбольного мира, который сам по себе уже не похож на прежний !
Очень жаль, что так всё может закончится и кануть в лета Легендарная история с не менее легендарной семьёй ! В том числе и поэтому Ювентус это уникальная команда с уникальными достижениями !