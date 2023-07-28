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УЕФА сегодня может запретить «Ювентусу» выступить в Лиге Конференций

вчера, 13:57

Сегодня УЕФА может запретить «Ювентусу» сыграть в Лиге Конференций.

Ранее сообщалось, что туринцы договорились с УЕФА об отстранении от еврокубков на 1 сезон, чтобы избежать наказания в будущем. Отмечается, что обсуждалось лишь дело, открытое УЕФА, обвинения, рассматриваемые в итальянских судах, не изучались в рамках данных переговоров.

В мае с «бьянконери» сняли 10 очков, команда заняла 7-е место в Серии А.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
Чудненько. Погоняем товарняков со Старой Синьорой, а может и турнирчик с её участием состряпаем.
Ironigor
Ironigor ответ PoliMoli (раскрыть)
вчера в 18:07
Я разве что-то говорил, что Ювентус исчезнет ??? Учись внимательно читать и воспринимать то что написано ! Удачи.
PoliMoli
PoliMoli ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:56
Что за бла бла новости?! Да пох кто ушел, кто нет. Юви будет всегда!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:47
Да оставьте Ювентус в покое они и так без еврокубков
Ironigor
Ironigor ответ PoliMoli (раскрыть)
вчера в 16:27
Во первых научись уважительно разговаривать.
Во вторых если ты не в курсе что сейчас происходит внутри клуба, то и спорить не начинай .
Немного тебе для понимания ситуации.
Темный режим

29 ноября, 2022
Артем Белинин
Катастрофа в «Ювентусе»: ушли Аньелли, Недвед и вся верхушка. Что теперь будет с клубом?
Заходите к нам в телегу. Там больше 5000 людей и бодрый чат
Настоящий детектив.

Два связанных между собою человека решили за один ноябрь наделать шума. Сперва Криштиану Роналду дал огненное интервью Пирсу Моргану, после чего покинул «МЮ». Теперь вот Андреа Аньелли, прихватив с собой Павла Недведа и других функционеров, отбыл из «Ювентуса». Что происходит и что ждет туринский клуб – об этом в большом тексте Кика.


Кто такой Андреа Аньелли и почему его уход – это громко?
Если вы уснули в 2010 году, а проснулись сегодня – мы вам сочувствуем, спали б вы лучше дальше. Но все же вы могли пропустить время праймового «Ювентуса»: с девятью скудетто подряд, двумя финалами Лиги чемпионов и Роналду в составе. Да, сейчас «Юве» уже два сезона далек от чемпионства, забыл про ЛЧ и звезд вроде Криштиану там не видно. Но, как неоднократно говорил сам Аньелли, тот великий период оценят по-настоящему тогда, когда он завершится. Он завершился, и выглядит великолепно.

Вся эта роскошь длинною почти в десятилетие – заслуга Андреа. Но это лишь часть успеха, другая заключается в том, что Аньелли – часть пантеона элитных управленцев. Успешных футбольных менеджеров на планете хватает, но не все из них наследники богатейших семей человечества. Клан Аньелли именно такой – вы же слышали про Fiat, Ferrari, Opel, Citroen? Да, да, все это принадлежит семье.


Но еще меньше в мире футбольных управленцев в четвертом поколении. До Андреа «Ювентусом» в разное время рулили его дедушка, дядя и отец. Фактически, в Турине пала монархия – более того, очень успешная монархия. Вот почему самоотвод Аньелли так важен.

Что случилось?
А что может случиться с клубом, ответственным за Кальчополи? Разумеется, незаконная история. Началась она в 2021 году с того, что футбольные власти Италии не устроили финансовые отчеты «Юве». Они натравили на клуб прокуратуру Турина – и те начали копать.


Параллельно с органами по «бьянконери» стали работать и спортивные власти – и пока прокурор искал доказательства вины, вторые пытались разобраться в деле в футбольной плоскости. Спойлер: «Ювентус» виноват в финансовых махинациях, но по спортивной части ему предъявить нечего. На этом моменте болельщикам можно выдохнуть – ссылки в Серию В не будет.

В чем обвиняют «Ювентус»?
Если опустить сложные бухгалтерские детали, примерно в следующем: клуб рисовал отчеты. Делалось это простейшим методом – все траты на трансферы делились на несколько лет, в то время как продажи записывались в моментальную прибыль.

То есть, «Ювентус» покупал игрока А за 50 миллионов евро. И в этом же году продавал игрока Б за 30 миллионов. По сути, клуб оставался в минусе на 20 миллионов, но ловкими руками управленцев все менялось. Как? Очень просто: «Юве» писал в отчетах, что на игрока А тратили не 50 миллионов в общем, а 10 млн/год в ближайшие пять лет – например, о такой разбивке договорились с продавцом. А по продажам таких уточнений не делалось – 30 мультов есть 30 мультов. В итоге -20 млн превращалось в +20 млн в годовом отчете.


И, вообще-то, это вполне легально. Если это делается для самоуспокоения, фанатов или рейтингов в журнале 442 – пожалуйста, главное заплатите налоги. Но вся проблема в том, что акции «Юве» торгуются на бирже. А это значит, что боссы клуба умышленно вводили акционеров в заблуждение, рисуя клуб успешнее, чем он есть. Это называется мошенничеством.

Собственно, вся история началась как раз с липового отчета за 2020 год. Там «бьянконери» нарисовали прибыль больше, чем в 100 миллионов евро – и это в первый год пандемии! Закрытые трибуны, приостановка соревнований, вот это все. Такое время «Ювентус» по бумагам пережил замечательно – это и заинтересовало соответствующие органы.


Но это не все. Когда «Ювентусом» заинтересовались в прокуратуре, на управленцев навесили прослушку. И по косвенным уликам Аньелли и компанию заподозрили еще и в том, что они платили зарплату в конвертах. В том числе и главной звезде – Криштиану Роналду. Конверты, опять же, нужны были для красивых цифр в отчете.

Почему ушел Андреа Аньелли?
Еще утром 28 ноября можно было бы назвать это тактическим ходом. Прокуратура работает по Андреа прямо сейчас, а фактический уход с поста мог бы помочь охладить пыл туринских следователей.

Собственно, даже в ту минуту, когда появились инсайды об уходе, все именно так и выглядело – Аньелли уходит, потому что на него давят из прокуратуры. Хотя по тональности заявления клуба все даже выглядело, как бегство:


«Члены совета директоров, учитывая важность и актуальность нерешенных юридических и технических / бухгалтерских вопросов, сочли, что в интересах компании «Ювентус» предоставил себе новый совет директоров для решения этих вопросов.

С этой целью, по предложению председателя Андреа Аньелли и для того, чтобы решение о продлении состава Совета директоров было вынесено на Собрание акционеров как можно скорее, все присутствовавшие на собрании члены Совета директоров заявили об отказе от своих полномочий»

Очень легко представить Андреа этаким Леонидом Слуцким, заявляющим: «Мы обо76ись» на совете директоров, а следом предлагающим по этой причине самораспуститься – желательно побыстрее, пока прокуратура еще далеко.


Но у этой теории была трещина – СД ушел в отставку не в полном составе. На посту генерального директора временно оставили Маурицио Арривабене – человека Аньелли, через которого тот вполне мог рулить клубом на безопасном расстоянии. Так что теория с тактическим отступлением подтверждалась.


Маурицио Арривабене
Однако буквально через пару часов власть сменилась – Арривабене получил «расширенные полномочия» до избрания нового совета директоров (18 января), а новым гендиректором стал Маурицио Сканавино.

Что это за тип? Классический туринский приближенный, плоть от плоти человек семьи Аньелли. Учился в Турине, работал в Fiat – идеальная биография. А еще итальянская пресса называет его слугой Джона Элканна – двоюродного брата Андреа Аньелли.


Джон Элканн
Отношения у кузенов тяжелые – когда-то Джон откусил чуть-чуть бизнеса у собственного дяди, отца Андреа, да и в целом у двух наследников громадной империи дружбы быть не может. Они из разных кланов внутри одной семьи, долгое время соперничают – а значит, приход к власти в клубе человека Экланна означает только одно: власть в «Ювентусе» сменилась окончательно. Без тактических отступлений.

Кто такой Джон Элканн?
В двух словах: крутой парень. Самый большой наследник (ему принадлежит порядка 40% империи Аньелли), классный бизнесмен, но ему совершенно плевать на футбол. «Ювентус», вообще-то, принадлежал его части компаний, но Джон великодушно дал порулить брату. Теперь забрал игрушку обратно. В Италии многие считают, что вся история с прокуратурой вообще срежиссирована Элканном.


Что будет с Андреа Аньелли?
Ничего страшного. Он слишком влиятелен. Да и по делам, которые ему вменяют, чаще назначают штрафы или условные сроки, чем реальную тюрьму. Так что сидеть Андреа не будет. Господи, он же из самого крутого клана Италии – когда прокурор предложил заключить его под стражу, судья на нескольких листах расписала, почему это невозможно! К тому же, дело ведет туринская прокуратура – чей это город, рассказывать не нужно.


Самое главное – что будет с «Ювентусом»?
Сложно сказать. С юридической точки зрения бояться нечего – клуб не несет ответственности за махинации управленцев, предъявить «бьянконери» нечего. Неподъемных штрафов не будет. А спортивный суд еще весной полностью оправдал «Ювентус», так что ни штрафов, ни ссылок, ничего такого не ожидается.

Проблема в другом – в клубе действительно сменилась власть. При этом приходит человек максимально нефутбольный – Джону Элканну, напомним, игра неинтересна. Чем это обернется для «Ювентуса»?


Может сократиться финансирование, смениться вектор развития, может, клуб вообще продадут – тут есть десятки вариантов. Итальянская пресса предполагает, что до 18 января клуб де-факто парализован – не будет инвестиций, и, быть может, даже трансферов.Темный режим

29 ноября, 2022
Артем Белинин
Катастрофа в «Ювентусе»: ушли Аньелли, Недвед и вся верхушка. Что теперь будет с клубом?
Заходите к нам в телегу. Там больше 5000 людей и бодрый чат
Настоящий детектив.

Два связанных между собою человека решили за один ноябрь наделать шума. Сперва Криштиану Роналду дал огненное интервью Пирсу Моргану, после чего покинул «МЮ». Теперь вот Андреа Аньелли, прихватив с собой Павла Недведа и других функционеров, отбыл из «Ювентуса». Что происходит и что ждет туринский клуб – об этом в большом тексте Кика.


Кто такой Андреа Аньелли и почему его уход – это громко?
Если вы уснули в 2010 году, а проснулись сегодня – мы вам сочувствуем, спали б вы лучше дальше. Но все же вы могли пропустить время праймового «Ювентуса»: с девятью скудетто подряд, двумя финалами Лиги чемпионов и Роналду в составе. Да, сейчас «Юве» уже два сезона далек от чемпионства, забыл про ЛЧ и звезд вроде Криштиану там не видно. Но, как неоднократно говорил сам Аньелли, тот великий период оценят по-настоящему тогда, когда он завершится. Он завершился, и выглядит великолепно.

Вся эта роскошь длинною почти в десятилетие – заслуга Андреа. Но это лишь часть успеха, другая заключается в том, что Аньелли – часть пантеона элитных управленцев. Успешных футбольных менеджеров на планете хватает, но не все из них наследники богатейших семей человечества. Клан Аньелли именно такой – вы же слышали про Fiat, Ferrari, Opel, Citroen? Да, да, все это принадлежит семье.


Но еще меньше в мире футбольных управленцев в четвертом поколении. До Андреа «Ювентусом» в разное время рулили его дедушка, дядя и отец. Фактически, в Турине пала монархия – более того, очень успешная монархия. Вот почему самоотвод Аньелли так важен.

Что случилось?
А что может случиться с клубом, ответственным за Кальчополи? Разумеется, незаконная история. Началась она в 2021 году с того, что футбольные власти Италии не устроили финансовые отчеты «Юве». Они натравили на клуб прокуратуру Турина – и те начали копать.


Параллельно с органами по «бьянконери» стали работать и спортивные власти – и пока прокурор искал доказательства вины, вторые пытались разобраться в деле в футбольной плоскости. Спойлер: «Ювентус» виноват в финансовых махинациях, но по спортивной части ему предъявить нечего. На этом моменте болельщикам можно выдохнуть – ссылки в Серию В не будет.

В чем обвиняют «Ювентус»?
Если опустить сложные бухгалтерские детали, примерно в следующем: клуб рисовал отчеты. Делалось это простейшим методом – все траты на трансферы делились на несколько лет, в то время как продажи записывались в моментальную прибыль.

То есть, «Ювентус» покупал игрока А за 50 миллионов евро. И в этом же году продавал игрока Б за 30 миллионов. По сути, клуб оставался в минусе на 20 миллионов, но ловкими руками управленцев все менялось. Как? Очень просто: «Юве» писал в отчетах, что на игрока А тратили не 50 миллионов в общем, а 10 млн/год в ближайшие пять лет – например, о такой разбивке договорились с продавцом. А по продажам таких уточнений не делалось – 30 мультов есть 30 мультов. В итоге -20 млн превращалось в +20 млн в годовом отчете.


И, вообще-то, это вполне легально. Если это делается для самоуспокоения, фанатов или рейтингов в журнале 442 – пожалуйста, главное заплатите налоги. Но вся проблема в том, что акции «Юве» торгуются на бирже. А это значит, что боссы клуба умышленно вводили акционеров в заблуждение, рисуя клуб успешнее, чем он есть. Это называется мошенничеством.

Собственно, вся история началась как раз с липового отчета за 2020 год. Там «бьянконери» нарисовали прибыль больше, чем в 100 миллионов евро – и это в первый год пандемии! Закрытые трибуны, приостановка соревнований, вот это все. Такое время «Ювентус» по бумагам пережил замечательно – это и заинтересовало соответствующие органы.


Но это не все. Когда «Ювентусом» заинтересовались в прокуратуре, на управленцев навесили прослушку. И по косвенным уликам Аньелли и компанию заподозрили еще и в том, что они платили зарплату в конвертах. В том числе и главной звезде – Криштиану Роналду. Конверты, опять же, нужны были для красивых цифр в отчете.

Почему ушел Андреа Аньелли?
Еще утром 28 ноября можно было бы назвать это тактическим ходом. Прокуратура работает по Андреа прямо сейчас, а фактический уход с поста мог бы помочь охладить пыл туринских следователей.

Собственно, даже в ту минуту, когда появились инсайды об уходе, все именно так и выглядело – Аньелли уходит, потому что на него давят из прокуратуры. Хотя по тональности заявления клуба все даже выглядело, как бегство:


«Члены совета директоров, учитывая важность и актуальность нерешенных юридических и технических / бухгалтерских вопросов, сочли, что в интересах компании «Ювентус» предоставил себе новый совет директоров для решения этих вопросов.

С этой целью, по предложению председателя Андреа Аньелли и для того, чтобы решение о продлении состава Совета директоров было вынесено на Собрание акционеров как можно скорее, все присутствовавшие на собрании члены Совета директоров заявили об отказе от своих полномочий»

Очень легко представить Андреа этаким Леонидом Слуцким, заявляющим: «Мы обо76ись» на совете директоров, а следом предлагающим по этой причине самораспуститься – желательно побыстрее, пока прокуратура еще далеко.


Но у этой теории была трещина – СД ушел в отставку не в полном составе. На посту генерального директора временно оставили Маурицио Арривабене – человека Аньелли, через которого тот вполне мог рулить клубом на безопасном расстоянии. Так что теория с тактическим отступлением подтверждалась.


Маурицио Арривабене
Однако буквально через пару часов власть сменилась – Арривабене получил «расширенные полномочия» до избрания нового совета директоров (18 января), а новым гендиректором стал Маурицио Сканавино.

Что это за тип? Классический туринский приближенный, плоть от плоти человек семьи Аньелли. Учился в Турине, работал в Fiat – идеальная биография. А еще итальянская пресса называет его слугой Джона Элканна – двоюродного брата Андреа Аньелли.
Отношения у кузенов тяжелые – когда-то Джон откусил чуть-чуть бизнеса у собственного дяди, отца Андреа, да и в целом у двух наследников громадной империи дружбы быть не может. Они из разных кланов внутри одной семьи, долгое время соперничают – а значит, приход к власти в клубе человека Экланна означает только одно: власть в «Ювентусе» сменилась окончательно. Без тактических отступлений.
Кто такой Джон Элканн?
В двух словах: крутой парень. Самый большой наследник (ему принадлежит порядка 40% империи Аньелли), классный бизнесмен, но ему совершенно плевать на футбол.
PoliMoli
PoliMoli ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:57
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 15:49
    «Когда «Ювентус» выиграл Суперкубок УЕФА в 1984, Межконтинентальный кубок в 1985 и кубок Интертото в 1999 году он стал единственным в мире клубом, которому покорились все турниры»

    По идее им должно быть интересно попытаться взять ЛК) Потому что они теперь снова не обладатели всех турниров)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:37
    Это решение похоже устроит всех.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:29
    Зачем им играть лк,это не их уровень!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 15:17
    Скандал в "Райском саду"-перманентное событие.Но это другое...
    Конь 46
    Конь 46
    вчера в 15:14
    А оно им надо?
    sova147
    sova147
    вчера в 14:57
    Постоянные трудности для Юве! Мне жаль!!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:45
    УЕФА сегодня может запретить «Ювентусу» выступить в Лиге Конференций .
    Закончилась эпоха Ювентуса, закончилась целая эра в 100-лет правления семейства Аньелли . 24 июля 1923 года Эдоардо Аньелли стал президентом Ювентуса. При этом он стал первым представителем семьи Аньелли, связавшим свою фамилию с цветами "бьянконери".
    Эдоардо, затем Джанни, "Аввокато", Умберто, "Дотторе", и, наконец, Андреа. Это имена тех, кто возглавлял Ювентус лично, в качестве президентов, и связь между клубом и семьей не прерывалась никогда. Практически ничего из того, что было 100 лет назад, не осталось в неизменном виде. В Ювентусе тоже все постоянно развивается. От "Возлюбленной Италии" до "Старой синьоры", от итальянского клуба до мирового бренда — и все это в рамках футбольного мира, который сам по себе уже не похож на прежний !
    Очень жаль, что так всё может закончится и кануть в лета Легендарная история с не менее легендарной семьёй ! В том числе и поэтому Ювентус это уникальная команда с уникальными достижениями !
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 14:41
    Ювентус сами будут рады не играть в этом «турнире».
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 14:25
    Лучшим наказанием будет заставить Юве играть в КК.
    alexgurzan
    alexgurzan
    вчера в 14:24
    Добрый день.
    Теперь игроки добавляются так:
    Продаёте старого игрока, при необходимости выбираете нужные параметры (амплуа, цена, гражданство, возраст) или просто вводите имя и жмите плюс.
    Всё, игрок в вашей команде.
    Свeтозар
    Свeтозар
    вчера в 14:18
    Посмотрим на решение УЕФА... но думаю что Юве выкрутиться.
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