УЕФА сегодня может запретить «Ювентусу» выступить в Лиге Конференций .

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вчера, 13:57

Сегодня УЕФА может запретить «Ювентусу» сыграть в Лиге Конференций.

Ранее сообщалось, что туринцы договорились с УЕФА об отстранении от еврокубков на 1 сезон, чтобы избежать наказания в будущем. Отмечается, что обсуждалось лишь дело, открытое УЕФА , обвинения, рассматриваемые в итальянских судах, не изучались в рамках данных переговоров.

В мае с «бьянконери» сняли 10 очков, команда заняла 7-е место в Серии А.