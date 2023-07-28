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Губернатор Голубев: «„Ростов“ решит вопрос с регистрацией новичков»

вчера, 11:13

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что руководство «Ростова» сможет решить вопрос с регистрацией новых футболистов до следующего матча команды РПЛ.

К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас — деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно. Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся.

Ранее по теме высказался президент «желто-синих».

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Ростов
Источник: tass.ru
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:36
Какое-то жалкое оправдание банк деньги не пропускает... Ну так примените административный ресурс, если там всё чисто.
eqehkm59jefv
eqehkm59jefv
вчера в 14:30
Банк не наш, зато крым наш...
ОПС
ОПС
вчера в 12:18
И все таки интересно, где и какой они выход нашли.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 12:16
"... уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками".
Очень смелое заявление, если понимать, что до следующей игры всего сутки - пятница этого дня. А по выходным футбольные чиновники всех мастей, от РПЛ и РФС до УЕФА и ФИФА, предпочитают отдыхать. Или Голубев имел ввиду субботний матч "Ростова" на выезде в Самаре в третьем туре РПЛ?
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 12:01
Пусть все у Ростовчан получится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Голубев сделает...
Удачи Ростову!
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