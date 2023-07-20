ПСЖ переведёт Мбаппе в резерв. Свежие инсайды о главной трансферной саге

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сегодня, 19:58

Второй год подряд деньги побеждают футбол.

Личные обиды перевесили игровую суть

У наставника Энрике была первая тренировка с ПСЖ . На нее прибыл президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. Катарец выступил перед игроками и напомнил, что никто не выше клуба. Слова адресовались лично Мбаппе. Дальше Нассер общался с новичками команды, но решил не говорить с Килианом отдельно, ведь позиция владельцев не менялась, как и желание футболиста уйти бесплатно через год.

Мбаппе в конце июля получит бонусные 40 миллионов евро за лояльность. А в августе может уйти в «Реал». В Париже готовятся усадить его на скамейку, если не выполнит условие клуба. До 31 июля футболист должен определиться. В ПСЖ предложили два варианта: или новый контракт, или уход сейчас. Шейхи разозлились. А Мбаппе сделал вид, что не понимает, почему в ПСЖ недовольны после письма игрока с отказом от нового контракта.

В ПСЖ пожаловались инсайдерам из «The Athletic», что клуб частично парализован из-за демарша Мбаппе. Парижане из-за законов УЕФА не могут отпустить форварда бесплатно, ведь потеряют минимум 175 миллионов евро. Компенсировать их неоткуда, пришлось приостановить ряд переговоров. Замедлили верификацию сделки с Влаховичем, сербом из «Ювентуса». Также ПСЖ не может заманить Бернарду Силву из «Манчестер Сити» вместо Месси.

Кризис возник из-за поведения Килиана. Мог спокойно уйти год назад в «Реал». Затем продлил контракт с ПСЖ , гордо держал в руках футболку с надписью «2025». Но хитрец станет свободным агентом через год, всё продумал. Пока хороших сторон в этой саге нет. «Реал», ПСЖ и окружение игрока не думают о футболе. А пора бы, ведь обидно топить такой талант в денежном бассейне из обид и жадности.

Мбаппе давно перерос чемпионат Франции

Пять лет назад Килиан освежил в памяти фанатов воспоминания о бразильце Роналдо. Месси и Роналду набрали высоту постепенно, в 19 лет не были настолько хороши. А вот Мбаппе тогда повторял за Феноменом из Бразилии. Причем Килиану повезло с эпохой и коленями. Мбеппе может играть в будущем еще сильнее, чем в финале чемпионата мира против Аргентины. Понимание масштаба его таланта завораживает. А вот решение держаться за Лигу 1 бесит.

Футболист впустую тратит время. Мбаппе дома снова стал «Игроком года». Он в Лиге 1 это как оставить Салаха в «Базеле». Или не трогать Холанда в «Зальцбурге». Уровень французской лиги выше, чем швейцарской и австрийской. Но ПСЖ дома сильнее всех, поэтому Мбаппе не развивается. В прошлом году забил 29 мячей в чемпионате, но от этого не стал сильнее как футболист.

ПСЖ стоит винить сегодня, что не отпустили Мбаппе год назад. Пусть бы играл за «Реал», показал себя в Ла Лиге с Бензема и Винисиусом. Связка Неймара, Месси и Мбаппе в Париже не повторила успех в ЛЧ трио бразильца с Суаресом и Месси времен «Барселоны» Луиса Энрике. Но это предсказуемая развязка. Если любой игрок настроился на уход, а потом его остановили деньгами, то результат знаем наперед. Мбаппе не сыграл на пике в ПСЖ в прошлом сезоне, не было смысла.

Килиан боится сделать рискованный выбор

Хочет годик переждать в комфортной Лиге 1. Но Луис Энрике допустит ошибку, если поверит Мбаппе. Многие тренеры думают как молодые девушки, что изменят своего мужчину. Не изменят. Килиан не будет всей душой за ПСЖ . Но инсайдеры подтверждают догадку, высказанную ранее. Мбаппе боится уходить, поскольку «Реал», «Ливерпуль» и МЮ недостаточно стабильные команды здесь и сейчас.

«Сливочных» разбил «Манчестер Сити». Если после ухода Модрича и Крооса последует неудачный выбор нового главного тренера «Реала» вместо Анчелотти (Карло через год будет работать со сборной Бразилии), то Мбаппе окажется в положении звезд «сливочных» в период между победами в Лиге чемпионов в 2002 и 2014 году. Также не хочется ждать с моря погоды в Манчестере, где «Юнайтед» без главного европейского титула более пятнадцати лет.

«Ливерпуль» вообще остался без Лиги чемпионов. Клопп приглашал сильных хавбеков МакАллистера и Собослаи. Подумывает о трансфере Киммиха из «Баварии», если немцы отпустят хавбека, у которого есть трения с Тухелем. Но Салах потерял Фирмино и Мане в линии атаки, а Мбаппе не горит желанием играть с Дарвином Нуньесом. Хотя переезд в Ливерпуль имеет ряд плюсов – рок-н-ролльный выбор, не самый банальный.

Фанаты парижан начинают злиться на Мбаппе

Решение уйти бесплатно это некрасивый ход. Даже парижские дети знают о финансовых правилах УЕФА . И помнят, что ПСЖ заплатил «Монако» за трансфер Мбаппе огромные деньги, а затем шейхи перечислили форварду сотни миллионов евро на счета. Фанаты ПСЖ в комментариях часто называют Килиана «наемником». Оспорить такую оценку игрок сможет, только если уйдет из ПСЖ этим летом, оставив после себя состояние на сильных новичков.

Мбаппе очень богатый человек. Он может одолжить «Реалу» часть денег на свой переход, чтобы клуб позже вернул французу средства с процентами. Цивилизованных вариантов много, но Килиан хочет выжать всё сначала из ПСЖ , а потом из «Реала». Перес это понимает, поэтому ждет, чтобы шейхи вышли из себя и сделали скидку. Опасно держать в коллективе токсичного нападающего, который поссорился в Париже не только с Неймаром.